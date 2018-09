Bruguera: “Nos hemos encontrado con un equipo sublime”

Lille (Francia), 16 sep (EFE).- Sergi Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis, resumió el fin de semana en el que Francia se ha impuesto por 3-2 a España en la semifinal disputada en Lille, al comentar que se habían enfrentado contra “un equipo sublime”.

“Nos hemos encontrado con un equipo sublime que han jugado tres puntos espectaculares. Todo el crédito y respeto a los franceses porque cuando alguien compite tan bien hay que reconocerlo”, dijo Bruguera.

Centrado ya en la competición del próximo año, y en la Fase Final que se disputará en una sola semana y una sola ciudad, Bruguera dijo sobre la posibilidad de que esta nueva competición nunca más se dispute sobre tierra que era “un hándicap muy grande”.

“Me gustaría saber si el país organizador puede decidir dónde se hace. Creo que debería poder escoger, pero si es en cubierta y dura será un hándicap para nosotros. Si esa es la superficie en la que vamos a jugar siempre, evidentemente es un inconveniente”, admitió.

El capitán se ratificó en las decisiones que había tomado en cuanto a las alineaciones, y en concreto la de Pablo Carreño.

“Lo hemos analizado todo muy bien, como lo hago normalmente. Pablo ya hacia semana y media que estaba entrenándose. Había estado valoradísimo por los médicos, había jugado y entrenado dos días fuerte durante dos horas y media. De hecho le ganó a Roberto el último día (jueves). Todo pintaba que estaba en buenas condiciones”, señaló.

Bruguera dijo que una vez acabada esta eliminatoria tendría que hablar con la Federación para ver cuáles serán sus cometidos, habida cuenta que el equipo no tendrá actividad hasta noviembre. “La semana que viene lo hablare con la Federación”, dijo. “No sé las fechas de esa Fase Final y si las van a cambiar. La semana que viene me pondré a ello, porque cambia mucho a nivel de mi trabajo”, comentó.

“He disfrutado mucho de la Copa Davis, creo que es una competición única, y sobre todo de los jugadores. Hemos hecho un equipo buenísimo”, dijo.

“El compromiso y la actitud me han parecido espectacular. Los médicos los físios, la delegada y el encordador es todo de diez. Yo he venido a sumar mi granito de arena como capitán”, dijo sobre su balance tras el primer año y las tres eliminatorias que ha dirigido.

“De lo mío puedo decir que he dado lo máximo, toda la dedicación y respeto en cada eliminatoria y en todo momento que he tenido que estar al cargo. He hecho lo que he podido y más no doy”, añadió Bruguera. EFE.