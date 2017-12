Bruno Mars conquista con la magia de su voz y movimientos a Bogotá

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 5 dic (EFE).- Con un espectáculo de luces, sincronizadas coreografías y una presentación musical llena de funk, pop y rock, el varias veces ganador del Grammy Bruno Mars conquistó hoy con su magia a Bogotá.

El estadio El Campín de la capital colombiana fue la séptima escala de la estrella estadounidense en su periplo por Latinoamérica como parte de la gira mundial 24K Magic.

La noche comenzó con presentación de la agrupación de dance-rock DNCE, que bajo el liderazgo de Joe Jonas emocionó a la multitud capitalina y encendió su chispa con canciones como “Kissing strangers” o “Cake by the ocean”, con la que terminó su espectáculo en medio de los gritos y aplausos de los asistentes.

Incluso hicieron una mezcla de las canciones “Seven Nation Army”, de The White Stripes; “Wannabe”, de las Spice Girls, y “Ops I did it Again”, de Britney Spears, que junto a “Cake by the ocean” precedieron un emotivo cierre en el que Jonas ondeó la bandera colombiana mientras sonaba “We are the Champions”.

Con el paso de los minutos, la ansiedad de los fanáticos creció y en el momento en el que la música de fondo se detuvo y comenzó a sonar la voz de Bruno Mars diciendo “C’mon, let me hear you scream”, el público enloqueció y celebró con júbilo el inicio del esperado concierto, cuyas entradas se vendieron en cuestión de horas.

Cuando el telón blanco que cubría el escenario fue subido y Mars apareció en la tarima vestido con una camiseta roja marcada con la palabra Hooligans junto a su banda y al grito de Colombia, los fanáticos, con globos rojos en las manos, cantaron con él “Finesse”, un tema del álbum 24K Magic con el que han iniciado todos los conciertos de esta gira.

Para animar la velada, el artista interpretó canciones de su última producción como 24K Magic, Perm y Chunky a los que el público respondió eufórico y sin parar de corear las letras, así como ocurrió con Treasure, en la que sorprendió al estadio con un espectáculo de juegos artificiales.

Envuelto por las notas de “Versace on the floor”, El Campín se iluminó con las pantallas de los móviles de las más de 30.000 almas que cantaron emocionadas la letra de uno de sus últimos sencillos.

Entretanto, un Mars emocionado le dijo al público frases en español como “parceros”, “te quiero mucho” y “te amo Colombia”, mientras mostraba sus dotes de buen bailarín con los que robó aplausos y gritos desesperados de las chicas.

Las notas de piano de “When I was your man” generaron un sinfín de sensaciones entre los aficionados, algunos de los cuales dejaron escapar lágrimas mientras coreaban “now my baby is dancing, but she’s dancing with another man (ahora mi bebé está bailando, pero está bailando con otro hombre)”.

Mars, que lució una camiseta de béisbol, bermudas, tenis y una gorra en su debut en Bogotá, no pudo ocultar su emoción ante el fervor del público, que al unirse a su interpretación de “Just the way you are” sacó pequeños carteles con la inscripción “Colombia loves you”.

Justo esa canción fue la excusa perfecta para que un asistente le colocara un anillo de compromiso a su novia.

El espectáculo, que estuvo acompañado por la luna llena y un cielo despejado y estrellado, concluyó con la icónica “Uptown Funk” y un despliegue de fuegos artificiales con la que el mago Bruno Mars despidió a unos hipnotizados asistentes. EFE