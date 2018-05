Brutal choque de un Mazda contra una pipa en el bulevar Guadiana; sufre lesiones leves el conductor

Brutal choque por alcance de un Mazda contra una enorme pipa con la que riegan los jardines en la que el auto quedó materialmente destruido y su manejador con lesiones leves que no exponen su existencia.

El terrible encontronazo se produjo hace unos momentos sobre el bulevar Guadiana, precisamente a las puertas del Club de Tenis Guadiana, cuando una pipa regaba los jardines.

El conductor del Mazda, de quien no tenemos sus generales, no se percató de la presencia de la pipa y acabó estrellándose contra la parte trasera de la misma. Se acabó el auto, de color negro, y la pipa no sufrió ni una abolladura, por decirlo de alguna manera.

Los daños en el Mazda son casi totales, dado que afectó seriamente su parte frontal, incluyendo el motor, de manera que dañó el alma del auto y al final, lo más costoso.

El muchacho, que se estrelló en el parabrisas de su propio auto, sufrió algunas lesiones de leve consideración y por las que fue atendido en el mismo lugar por socorristas de la Cruz Roja.

Los mismos ambulantes consideran que no es necesario llevarlo a un hospital, por lo que siguen atendiéndolo en el mismo punto del accidente.