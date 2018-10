Bryan Acosta: tenemos que ganar al Lugo y jugando bien

Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).- El centrocampista hondureño del CD Tenerife, Bryan Acosta, ha asegurado este sábado que el conjunto blanquiazul tiene la obligación de ganar mañana al CD Lugo, “y jugando bien”, después de la goleada del pasado fin de semana en Mallorca (4-1).

El futbolista centroamericano llegó a la isla este viernes, tras haber jugado el jueves con su selección, este sábado entrenó con el grupo y está en condiciones de jugar mañana en el Heliodoro Rodríguez López.

“Solo porque no estuve no se puede decir que no estuviera pendiente de la semana, todo lo contrario. Además, después de una derrota dura tienes ganas de jugar y limpiar la mente”, ha dicho.

En cuanto los aspectos a mejorar, Bryan Acosta ha comentado que “el balón parado es una de las armas donde más goles se hacen”, por lo que hay que trabajarlo para que no nos lo hagan y anotar nosotros”.

“Somos futbolistas profesionales y tenemos que estar preparados para jugar en el horario que sea. El grupo ha venido trabajando bien, entrenamos casi a esa hora y estamos listos”, ha dicho sobre el partido a las doce del mediodía. EFE