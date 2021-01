¡Buenas noticias para Morena! ¡Ricardo Anaya buscará la presidencia!

Borrego dixit

Salvador Borrego, Ph. D.

La lucha por el poder, opus 87

19-1-2021

Pocos jóvenes en la política me han llamado la atención, Ricardo Anaya fue uno de ellos. Su discurso era coherente, muy bien articulado, equilibrado y bien intencionado. Mi ideología, más cargada a la izquierda, no me impidió ver en Anaya una joven promesa, y así lo publiqué en alguno de mis entonces pocos textos de opinión.

Para mi sorpresa, cuando el único contrapeso para AMLO era Margarita Zavala, atropelladamente, traicionando a amigos y aliados, de manera desaseada, se hizo de la candidatura a la presidencia por el PAN. ¡Se convirtió Anaya en un factor de triunfo para AMLO!

Cuando surgieron cuestionamientos sobre su patrimonio yo trabajaba para el PRI nacional; qué sugieres, me preguntaron, y mi sugerencia fue que se alejaran del tema. Al día siguiente un idiota de la PGR metió la pata y se relacionó al gobierno y también al PRI, con el tema y se los acusó de estar detrás de una supuesta maniobra, bajo la fantasía de que era un candidato con posibilidades de ganarle a AMLO. Nunca, ni de lejos, Anaya tuvo la posibilidad de alcanzar siquiera el empate técnico con AMLO, como afirmaban no pocas encuestas de esas que hacen los aficionados (personas que hacen encuestas sin tener al menos maestría en estadística).

Pues bien, ahora, cuando en respuesta espontánea Anaya tiene 0.4% de mexicanos que lo quieren como presidente, que no pinta entre los mejores políticos y ni siquiera entre los peores, nos sale con la novedad de que se lanza en pos de la presidencia. Que tratará de conquistar a la muchacha, a pesar de que la muchacha claramente no está interesada en él.

Muy su gusto y muy su dinero si quiere lanzarse desde ahora por la candidatura del PAN. Quizá la consiga, dividiendo una vez más al PAN que a duras penas se estaba reunificando. Nunca sabemos lo que el futuro nos deparará, pero no se ve muy probable el futuro posible de que Anaya gane la presidencia. Me parece mucho más probable que, una vez más, Anaya se convierta en factor de triunfo para Morena, que sea garante de la continuidad de la 4T.

