Busca Sedeco ser parteaguas en Durango

*Se tienen buenos números y buenos proyectos: secretario

Por: Martha Medina

Hay buenos números y buenos proyectos en la Secretaría de Desarrollo Económico, que se darán a conocer al igual que el plan de trabajo que se aplicará en la dependencia, con el cual se hará un parteaguas en Durango, señaló el titular de la dependencia, Alfredo Herrera Deras, quien también dijo que se mantendrá una política de austeridad, aunque el personal que tiene la dependencia es insuficiente.

El funcionario puntualizó, en cuanto a los proyectos que se dejaron pendientes en la administración anterior, que todavía no se lleva a cabo su clasificación, aunque reconoció que hay muchos y que se trata de una Secretaría que ha trabajado bien, además de adelantar que será el Ejecutivo estatal quien dará a conocer las acciones que se llevarán a cabo.

Agregó que en estos momentos se trabaja en la elaboración de un proyecto para los siguientes meses y para el primer año de gobierno del Ejecutivo y posiblemente para los 6 años, para definir cómo será la política de desarrollo económico, el cual consideró que “seguramente será mayor, haremos un parteaguas para Durango con esta nueva administración, donde nos está dando la oportunidad de la Iniciativa Privada de poder involucrarnos en el desarrollo de Durango”, dijo textualmente.

Consideró que este será un buen sexenio, pues desde hace muchos años se busca el desarrollo de Durango “y creo que es el momento que se pueda dar; venimos de una crisis, de una pandemia y una crisis mundial, creo que es una magnífica oportunidad para que Durango salga de ese atraso en el que ha estado muchos años, sí hay posibilidades, tenemos las herramientas y el empuje para darlo”, añadió el secretario, al manifestar que se entregará al gobernador todos los proyectos que se tienen actualmente, pues consideró que la mayoría son buenos, son viables, aunque se revisarán para definir cuáles tendrán prioridad.

Por otra parte, con respecto a medidas de austeridad, Herrera Deras recordó que viene de la iniciativa privada, donde se mantiene una austeridad y se busca cómo sacar el mejor provecho de todos, mientras que en relación con la nómina que se tiene en la Secretaría, dijo que no se han encontrado irregularidades, además de señalar que no se tiene mucho personal, pues son 90 trabajadores y 5 subsecretarías, que trabajan bien, por lo cual adelantó que no se prevé reducir el personal, sino por el contrario aumentarlo por la importancia que tiene el desarrollo económico y el trabajo que se realiza actualmente.

Finalmente, señaló que se trabajará para agilizar la tramitología para las empresas, además de que se les brindará un mayor apoyo no solamente a las inversiones de fuera, sino también a las locales.

