Buscan con galleta nutritiva que no haya más niños obesos desnutridos

La elaboración de una galleta o barra nutritiva a partir de ingredientes como linaza, chía, avena, semillas de girasol, granola, maíz, miel y como sustituto de agua el uso de leche kefirada (parecido a un yogur casero) es la propuesta de Roberto Ordóñez Gómez, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, en Puebla, para elaborar un suplemento alimenticio capaz de combatir la desnutrición infantil en comunidades marginadas del país.

Nutrí Kefí fue el proyecto ganador del Reto “Seguridad Alimentaria”, del concurso Vive con Ciencia, organizado por 23 instituciones y coordinado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

“En mi tecnológico hicimos unas pruebas nutrimentales, con las cuales cuantificamos las proteínas, calorías y otros elementos nutricionales. Llegamos a la conclusión de que las galletas que actualmente reparte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para los niños en edad prescolar tienen más del cuádruple de calorías y menor contenido proteico que las que tiene Nutrí Kefí. Además, nuestra propuesta es un alimento probiótico que ayuda a regenerar la flora intestinal y mejora la absorción de nutrientes.

“Las barras que da el gobierno para los niños, en lugar de beneficiarles, en algunas ocasiones los engorda, porque tienen demasiadas calorías y grasas, conjuntamente tienen unos aceites que en el hígado de los niños es difícil de desdoblar, por lo cual, se van a otras regiones del organismo y los engorda, lo cual hace que haya niños gordos pero desnutridos”, explicó Roberto Ordoñez.

Según el Informe Mundial 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1 de cada 3 personas en el mundo padece desnutrición, 61.6 por ciento de ese total son niños.

“Nutrí Kefí es un suplemento alimenticio rico en proteínas, vitaminas, minerales, calcio, potasio y muchos nutrientes; estas galletas no tienen comparación alguna con otro suplemento alimenticio, no hay indicio de otro producto con tales beneficios nutricionales en el país, y es que a pesar de los miles de productos y marcas en el mercado, ninguno posee tales elementos nutracéuticos para el organismo, cabe señalar que a este producto no se le agregaría ningún ingrediente químico que altere la calidad nutricional de dicho alimento”, precisó el joven innovador.

Gran parte del éxito de este producto es que está realizado con kéfir lácteo, fermentado mediante hongos y bacterias, originario de la región del Cáucaso. Profesionales de la salud recomiendan el kéfir como un alimento probiótico benéfico para los niños, personas con insuficiencia gástrica, convalecientes, personas inmunodeprimidas o de edad avanzada.