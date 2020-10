Buscan “quemar” a varones violentos

En conferencia de prensa mujeres del Partido Revolucionario Institucional dieron a conocer que buscarán impulsar la “Ley Quemón”, que tiene como objetivo combatir la violencia hacia las mujeres.

Destacaron que existen dos propuestas principales, una es el Registro Público Nacional De Agresores Sexuales y la segunda el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, a los cuales todas las personas podrán acceder y consultar para prevenir que las conductas violentas y la irresponsabilidad de estos se sigan cometiendo.

Regidoras, diputadas, líderes de sectores y organizaciones de mujeres pertenecientes al PRI indicaron que trabajarán en conjunto para impulsar dicha ley en el estado, para defender los derechos de las mujeres, niñas y niños.

Sughey Torres, presidenta estatal del ONMPRI, comentó que dos de los principales objetivos de esta ley es el que se pueda crear el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales y el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios; “nosotros no solo estamos buscando que se creen estos registros, sino que cualquiera pueda acceder y consultarlos para ver si una persona es apta o no para un trabajo, el que las mujeres corroboren si la persona que la está cortejando no es violenta o tiene antecedentes y en caso de que así sea que evite caer en este círculo vicioso”.

Manifestó que esta ley debe tener consecuencias contra aquellas personas que hayan ejercido violencia sexual y económica contra mujeres, niñas y niños; “los agresores sexuales van a quedar registrados de por vida, para que las mujeres, las niñas y los niños vivan una vida libre de violencia”.

En cuanto al Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, señaló que se busca poner en evidencia a cualquiera que no haya pagado lo que le corresponde de pensión alimenticia, hasta que se ponga al corriente, ya que muchas mujeres se ven afectadas al cumplir al cien por ciento con esta obligación, mientras que los hombres se desentienden de sus hijos.

“Las mujeres sufren violencia económica grave, porque ellas no pueden negarle un plato de comida, vestido ni sustento a sus hijos, ellas tienen que buscar la forma de seguir cuidándolos y apoyándolos mientras que los hombres desaparecen y como no les hacen nada siguen repitiendo estos patrones”, comentaron.

La secretaria general del CDE del PRI, Catalina Mercado, dijo que la decisión de impulsar esta ley es porque la violencia contra la mujer va en aumento, subrayando que en 2019 se registraron más de mil feminicidios, así como más de 200 mil carpetas de investigación por violencia familiar; mientras que al cierre del segundo semestre de este año más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento, abuso sexual, intento de violación y violación.

“El 99 por ciento de los agresores quedan impunes y no podemos seguir permitiéndolo, es por esto y muchas cosas más que el día de hoy las mujeres del PRI decidimos alzar la voz y apoyar e impulsar la Ley Quemón”, concluyeron.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp