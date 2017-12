Buscan regularizarse con AMD 7 mil morosos al mes

Piden algún tipo de prórroga o convenio por atraso en sus pagos

Por: Andrei Maldonado

Hasta 7 mil usuarios de agua potable de la ciudad se acercan mes con mes a las oficinas de Aguas del Municipio de Durango (AMD) a pedir algún tipo de prórroga o convenio por atraso en sus pagos; destaca que el índice de morosidad en la capital es del 13 por ciento.

Las peticiones de este tipo son el tercer tema más solicitado al año después de las fugas de agua y los reportes de alcantarillado y es el asunto de mayor prioridad atendido en las oficinas. De las 7 mil aclaraciones de recibos hasta 5 mil se concretan en algún convenio con los usuarios, pues muchas veces no se trata de desidia el que no estén al corriente.

El padrón de morosos es rotativo y se considera dentro del estándar nacional y se da porque algunas casas quedan vacías y no las visitan seguido como para darse cuenta de la llegada del recibo, o bien sus dueños salen de la ciudad justo el día de vencimiento; no todos los consumos son reales, a veces no hay tomas de agua o no se han puesto en receso y hay fugas.

Dialogando con cada uno de los usuarios es como se llega a acuerdos y convenios en las formas de pago y los tiempos para ponerse al corriente y así evitar una suspensión temporal del servicio; así mismo se ofrecen diversos beneficios al fin de año como el sorteo para usuarios cumplidos para que se pongan al corriente sin afectar a quienes sí han pagado a tiempo.

Una manera en la que Aguas del Municipio encuentra la mejor forma de detectar fallas en el sistema que afecten el pago que hacen los propios usuarios es a través del servicio medido, el cual cuenta con una cobertura actual superior al 74 por ciento, siendo el oriente de la ciudad el que tiene mayor rezago al respecto por las heladas registradas en 1997 que rompieron los medidores.

Es por medio del medidor que una persona puede verificar por sí misma si internamente su sistema tiene alguna fuga que incrementa los metros cúbicos de consumo al mes, que a fin de conservar un descuento los ciudadanos deben mantener por debajo de los 10 mil al mes.