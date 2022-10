BUSCARÁ EL PAN DESMARCARSE DEL “GÜERO”…

• COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

No es ningún secreto, la enorme carga negativa que en estos momentos guarda el ex gobernador del estado en la sociedad en general, pues más allá de que aún se sigue investigando la responsabilidad de algunos ex funcionarios de ese sexenio, es innegable que él era el responsable de esa gestión y que debió estar enterado de todo lo que pasaba en cada dependencia a través de sus titulares, principalmente si al tema financiero se refiere, de ahí el que su partido, Acción Nacional, de igual manera esté cargando en estos momentos con dicho lastre, por lo que no es descabellado pensar que algunas corrientes panistas están madurando la idea de proponer su salida del PAN, incluso antes de las próximas elecciones, pues en definitiva más que aportarle a la marca, le terminará restando junto con quien pueda ir aliado con el blanquiazul, lo que le restará margen de maniobra en las negociaciones para quien en ese momento esté al frente.

Por lo anterior, marcó agenda lo declarado por la jefa estatal del PAN en Durango, la cual confirmó que, el ex mandatario seguía siendo militante del blanquiazul y que no pareciera tener la intención de retirarse de ese instituto político, lo que en definitiva, le pega a esa marca, pues entre más tiempo permanezca en sus filas, mayor será el desgaste para Acción Nacional y no hay que ser un erudito en la materia para saberlo, de ahí el que algunas corrientes dentro de ese partido quieran desmarcarse de quien fuera su líder moral por seis años, pero que a pesar de ello, sienten que no les hizo justicia la revolución con él, pues fueron muy pocos los espacios que, en los hechos, le otorgó al PAN, algo que sigue calando hondo en el panismo del estado y de ahí esa postura de desmarque.

Hay incluso quienes piensan que el ex mandatario estaría valorando la posibilidad de participar, por su partido, en el proceso electoral del 2024, por lo que si esto llegara a cristalizarse, es natural pensar que buscaría una Senaduría, se duda que de mayoría, lo que despertaría el descontento de los panista de cepa, los cuales, buscarían a como dé lugar, cerrarle el paso a él y a quienes pudieran seguir integrando ese grupo político, por un lado, a causa de la enorme carga negativa que le acarrearía a la marca y por el otro, por qué sienten que no es merecedor de un espacio semejante, además de que si siguen juntos en su coalición con el PRI, deberán esperar a que el tricolor fije su postura, la que seguramente será en contra de una postulación semejante, máxime en una elección que llevará de por medio, la renovación de la presidencia de la república, lo que en definitiva no es un tema menor.

Habrá que esperar que pasa con todo este asunto, mismo que podría encontrar una definición, en cuanto se defina la próxima dirigencia estatal del PAN en Durango, el cual, por ahora, ofrece a varios tiradores para la sucesión de Verónica Pérez Herrera, aunque la apuesta de Marko Cortés, es que sea una planilla de unidad la que salga ungida como ocurrió en el municipal, lo que no será sencillo de lograr, pues hay algunas corrientes que no están de acuerdo en que les marquen la línea desde el nacional y querrán un cambio de ideología y de proyecto, lo que incluiría, no tener nada que ver con José Aispuro Torres, cuya gestión aún sigue siendo señalada por innumerables anomalías e irregularidades financieras, las cuales, aún no tienen un costo jurídico, sin embargo, es innegable que tarde o temprano, la ciudadanía demandará que se aclaren los manejos financieros y es altamente probable que los responsables se sigan acumulando, algo con lo que definitivamente, no querrá cargar Acción Nacional.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp