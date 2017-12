Cabello insiste en que “no hay nada que negociar” con oposición venezolana

Caracas, 21 dic (EFE).- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, insistió hoy en que “no hay nada que negociar” con la oposición venezolana en el proceso de diálogo que mantiene el Gobierno de Nicolás Maduro con el antichavismo en República Dominicana.

“Aquí no hay nada que negociar, cuando está de por medio la patria no se puede negociar nada, aquí vamos a elecciones presidenciales con el mismo CNE (Consejo Nacional Electoral)”, dijo Cabello en un acto con simpatizantes.

“La derecha anda soñando y que nosotros vamos a cambiar al CNE ¿y cómo nosotros vamos a cambiar al CNE? Nosotros no podemos hacerlo, no, no. Ese es un CNE que tiene a la mejor presidenta del CNE en toda su historia que es Tibisay Lucena, nosotros no tenemos forma de hacerlo, no”, insistió el miembro de la Asamblea Constituyente.

La oposición y el Gobierno de Maduro iniciaron formalmente este mes un proceso de diálogo político en República Dominicana con la finalidad de lograr una solución a la crisis que atraviesa el país suramericano.

En estas conversaciones auspiciadas por el presidente dominicano, Danilo Medina, y el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la oposición pide, entre otros temas, garantías electorales para las elecciones presidenciales de 2018 y un cambio en la composición del CNE, por considerar que no es un arbitro independiente.

Las reuniones cuentan además con la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas invitados por el Gobierno, mientras que por la oposición están Chile y México.

Hasta el momento se han celebrado dos encuentros y para el próximo 11 y 12 de enero se tiene prevista una nueva reunión en la isla caribeña. EFE