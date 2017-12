Cabello saluda nuevo diplomático de EE.UU. en Venezuela y critica antecesor

Caracas, 20 dic (EFE).- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dio hoy la bienvenida al nuevo encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en el país caribeño, Todd Robinson, y llamó “inepto” a su antecesor Lee McClenny.

“Bienvenido a Venezuela esto es una tierra de gente buena, señor encargado de negocios no haga como Lee McClenny que convirtió la Embajada de Estados Unidos en una casa de la oposición. Eso es una recomendación que le hacemos”, dijo Cabello en su programa de televisión “Con el Mazo Dando” transmitido por el canal estatal VTV.

El también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo hizo esta declaración luego de llamar “inepto” a McClenny, que según dijo, por eso “lo sacaron” de Venezuela.

Asimismo, le deseó a Robison “lo mejor” en su labor en Venezuela.

“Solo pedimos respeto, no le faltamos el respeto a nadie pero no permitimos que nadie nos falte el respeto. No lo vamos a permitir”, agregó.

Este lunes, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó sobre el nombramiento de Robinson como nuevo encargado de negocios en el país.

El nuevo encargado de negocios anteriormente se desempeñó como “subsecretario Adjunto en la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley. Desde 2009 hasta 2011, se desempeñó como Ministro Consejero en la Embajada de los EE.UU. en Guatemala”, ha informado la embajada.

Robinson fue previamente cónsul general y funcionario principal en el Consulado de los EE.UU. en Barcelona, España, además de jefe de la Sección de Política y Económica en la Embajada de EE.UU. en Tirana, Albania.

La embajada ha difundido además un vídeo en el que Robison se presenta y asegura que durante su tiempo en Venezuela promoverá el “restablecimiento de las relaciones constructivas” entre EE.UU y el país caribeño y que buscará “oportunidades para ayudar con el regreso de la prosperidad y la democracia al pueblo” venezolano.

“Una Venezuela democrática es buena para sí misma, para los Estados Unidos y para nuestro hemisferio. Tenemos mucho trabajo por hacer y estoy listo para empezar”, agregó. EFE