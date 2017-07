Cada año 300 mdp para medicamentos

Pese a ello se sigue presentando desabasto en la entidad: SSD

Por: Denice Ramírez

El secretario de Salud, César Franco Mariscal, reconoció que se siguen presentando casos de falta de medicamentos en toda la entidad, por lo que se está trabajando para que esta situación disminuya.

Precisó que la empresa proveedora de medicamentos será la encargada de llevar un control para optimizar el producto, “más o menos al año lo que gastamos en medicamentos y material de curación son alrededor de 300 millones de pesos”.

Explicó que el proveedor que fue contratado a través de licitación se encarga de llevar el medicamento a los puntos donde se requiere, por lo que la Secretaría se ahorra el transporte y desgaste de los vehículos.

Dicha empresa radica en Zacatecas y opera en Tamaulipas, lo que da una tranquilidad, además de que se supervisa por un Comité de Compras y la Contraloría del Estado, sin que intervenga el Secretario de Salud.

El recurso, dijo, es una mezcla de presupuestos federales, como el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA).

Al ser cuestionado sobre las elecciones del Colegio Médico, Franco Mariscal dijo que es señalado de respaldar a Sergio González Romero, a quien le reconoce su capacidad, pero negó que esté haciendo proselitismo a su favor apoyado por el equipo de trabajo de la Secretaría.

Del otro candidato David Bañales señaló que lo conoce y que fue jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, con quien no tiene ninguna relación, pero sí es amigo de algunos de sus familiares.

“Yo no tengo que meterme, son los candidatos y creo que los médicos no son manipulables, ni es una elección donde se le tenga que dar apoyos o algo para buscar el voto, creo que la capacidad y la inteligencia de los médicos los hacen que no se manipulen, no sé por qué quieren demeritar a la profesión”.