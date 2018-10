Cae 80% recurso federal para obra pública

Ajustes se han dado solo en los últimos 2 años: Finanzas

Por: Martha Medina

Durante los últimos años la inversión federal en obra pública para las entidades se ha mantenido a la baja, pues desde el 2016 se redujo en más de un 80 por ciento el presupuesto destinado para estas acciones, situación que se ha reflejado de manera negativa en Durango, debido a que se cuenta con menos recursos para el tema de infraestructura, manifestó el secretario de Finanzas del Estado, Jesús Arturo Díaz Medina.

Al referirse a la situación que se presenta con respecto a los recursos federales destinados para este renglón en la entidad, el funcionario manifestó que de hecho en el 2016 el Gobierno Federal recortó drásticamente los recursos para obra pública en las entidades, pues los 165 mil millones de pesos que se habían ejercido en ese año redujeron en un 80 por ciento.

Agregó que fue por esta situación que disminuyeron los proyectos de infraestructura con inversión federal para la entidad, aunque no fue la única reducción que el Gobierno Federal aplicó en este tema, pues a finales del 2017 cuando se aprobó el paquete económico para este año se planteó otra reducción, ahora por 65 mil millones de pesos.

Estas medidas se reflejaron en una disminución drástica en el desarrollo de obra pública tanto en el país como en el caso particular de Durango, pues afectó varios proyectos que se tenían planeados durante estos dos años, pues no se recibieron los recursos federales necesarios para ponerlos en marcha.

Sin embargo, manifestó Díaz Medina que se espera que en la propuesta que presente el Gobierno Federal para el presupuesto del año entrante no se contemple un nuevo recorte en el rubro de obra pública, pues se espera que si no se autoriza un incremento en este renglón, que se mantenga la misma inversión que se autorizó para este 2018.

A pesar de que se espera que no disminuyan de nuevo los recursos federales para el tema de obra pública, el secretario de Finanzas manifestó que es necesario buscar otras opciones para que no se aplacen más los proyectos que se tienen pendientes en la entidad, para señalar que se analiza la posibilidad de que algunas obras puedan realizarse con inversiones privadas, de tal manera que el crecimiento de Durango en el tema de infraestructura no se detenga.

Al mismo tiempo, recordó que en la entidad existe ya una ley que se reformó para regular el tema de las inversiones privadas en obra pública, de tal manera que en la entidad se pueda recurrir a esta opción para atender un tema tan importante como el de infraestructura, en los renglones en los cuales se puede hacer uso de esta opción, como es el caso de la construcción de autopistas, carreteras y edificios, entre otras que pueden financiarse de esta manera.