Cae abasto de despensas 20%

Debido a la inflación, la cual ha rebasado por mucho el aumento que se tuvo al salario mínimo, las personas han dejado de consumir algunos productos considerados como no esenciales, pero también varios de primera necesidad, todo en un rango del 10 al 20 por ciento.

Lo anterior lo aseguró Arnoldo Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) quien afirmó que, a la hora de surtir el mandado, la gente está prescindiendo de varios productos, no solo los que pudieran considerarse como “superfluos”, sino también varios de la canasta básica.

En ese sentido, detalló que son precisamente los productos básicos como la leche, el huevo y la tortilla, entre otros, que se han dejado de comprar en un 10 por ciento; en tanto que los productos de segunda necesidad, como artículos de limpieza e higiene, han disminuido en un 20 por ciento su consumo.

Ante esto, Gutiérrez Nevárez destacó que la gente ha dejado de consumir alimentos como la carne, que ha subido casi un 15 por ciento, y el limón, cuyo precio se elevó en un 150 por ciento; “si antes compraban 2 kilos ahora compran uno y medio, son estrategias de la gente para que les rinda más su dinero”.

El entrevistado recordó que los negocios dedicados a los abarrotes dependen en gran medida de las importaciones, por lo que la pandemia ha contribuido a que exista carencia en el abasto de ciertos productos, lo cual contribuye a que se encarezca el precio de aquellos que son más difíciles de conseguir.

El líder empresarial reconoció que el panorama no luce nada favorable, pues con esta tendencia no habrá crecimiento y sí inflación, por lo que el pronóstico que se hace desde la Canaco es que la situación no mejore, al menos, durante los primeros seis meses del presente año.

