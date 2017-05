Cae producción de chile en Poanas por plagas

La plaga de mosca blanca que afectó gran parte de la superficie cultivable de chile en el municipio de Poanas provocó que los agricultores no se arriesgaran y este año se espera una producción de apenas mil 200 hectáreas cuando normalmente se cultivaban hasta 2 mil 300, según informó el alcalde Gerardo Gutiérrez CDurante los últimos cuatro años la mosca blanca o palomilla blanca ha sido un dolor de cabeza para los productores de chile de los municipios de Nombre de Dios, Súchil y Poanas donde la afectación ha alcanzado las miles de hectáreas reduciendo la producción hasta en un 50 por ciento con pérdidas económicas que han sobrepasado los 150 millones de pesos anuales.

En ese sentido el edil indicó que su gobierno ha hecho un esfuerzo por apoyar a los productores por medio de la entrega de plántula sana, sin embargo solicitó la ayuda de los otros dos órdenes de gobierno para que la siembra del principal producto del municipio no siga en decremento; “Poanas siempre ha puesto su parte, nunca pedimos un apoyo que no seamos capaces de pagar”.

Agregó que aunque no se perciba de momento la plaga sigue ahí y es necesaria su erradicación por lo que conminó a la Sagarpa a tomar acciones antes de que se registren nuevas pérdidas; “el comité de sanidad ya fue a supervisar pero más que eso hace falta que dé apoyo porque hasta el momento no se ha hecho nada. El insecto sigue ahí invernando y se le tiene que combatir”.

Gutiérrez Cervantes aprovechó para comentar que firmaron un convenio con el gobierno estatal para participar en el programa “Peso a peso” donde el estado pondrá 1 millón 300 mil pesos y el municipio replicará esa cantidad para obras de beneficio social como baños, casas, pies de casas, piso firme, techos de loza y lámina, cuartos adicionales y drenajes en los poblados.

Lamentó que instituciones como la Conapo no reconozcan a Poanas como un municipio con alta marginación ya que con esto los dejan fuera de programas y recursos y no hay otra forma de hacerse de ellos; “la Coneval dice que solo 7 de 18 comunidades requieren apoyo alimenticio. Los legisladores federales no conocen de raíz el problema y eso nos afecta mucho”, aseveró.