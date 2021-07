Caen ventas por semáforo amarillo

*Hasta 40% el pasado fin de semana

Por: Andrei Maldonado

Apenas se anunció el cambio en el semáforo epidemiológico a amarillo y las ventas cayeron de inmediato para los comerciantes de la ciudad, afectando principalmente a los que se ubican en el centro histórico, los cuales reportaron hasta 40 por ciento menos ingresos durante el pasado fin de semana.

Lo anterior lo dio a conocer Rolando Álvarez Peña, presidente de la Federación de Trabajadores Independientes (FTI) quien aseveró que de inmediato, tras el anuncio del retorno al semáforo amarillo, se dejó sentir una disminución en la venta de productos en todos los comercios de diferente giro.

Aseveró que si bien es comprensible que se haya hecho un ajuste al color del semáforo de riesgo, esto llega en muy mal momento para los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, pues venían de ser severamente afectados por la instalación de la feria turística en la Fenadu, que les quitó clientes.

Así mismo, el entrevistado relató que las ventas no han podido ser buenas, ni cuando se estuvo en verde, por culpa de los retrasos en las obras de cableado subterráneo en la Zona Centro, donde cada vez son más las calles cerradas y con banquetas destrozadas, lo que inhibe la llegada de compradores.

Álvarez Peña consideró que es necesario que los ajustes en el color del semáforo ya no impliquen cierres masivos de negocios como ocurrió al inicio de la pandemia, pues no se podrá sostener la economía a ese ritmo; “necesitamos estar abiertos, ya no hay condiciones para parar la economía otra vez”, dijo.

Aceptó que en el tema de retorno a clases el que los niños vuelvan a la escuela significa un aliciente para algunos comercios; sin embargo, hay más que perder si se ignora el alza de casos positivos de covid en los niños; “sería prudente replantearlo o la crisis que se venga podría ser peor”, expresó.