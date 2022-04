Cafiero dice Argentina será protagonista ante escasez alimentos por la guerra

Roma, 22 abr (EFE).- El ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, aseguró que Argentina tendrá “un papel protagónico” en la producción de las materias primas que podrán escasear debido a la guerra en Ucrania, en un encuentro con medios durante su visita a Italia

Cafiero llegó a Roma para mantener reuniones en las sedes de las instituciones de las Naciones Unidas como el Fondo Mundial de Alimentos (FIDA) o la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como para reunirse con su homologo italiano, Luigi di Maio.

Ante la escasez de cierto tipo de materias primas que podrá causar la guerra en Ucrania, Cafiero aseguró que Argentina “va a jugar su rol y va a tener un papel protagónico”.

“Argentina tiene una gran capacidad productiva, es el tercer productor de soja en el mundo y exportador de alimentos nato y ha ampliado su frontera productiva a partir de la incorporación de tecnología y biotecnología por la que, por ejemplo, hemos desarrollado un trigo modificado con girasol que es más resistente”, explicó.

Además señaló que hay buenas perspectivas de cosecha, por lo que “Argentina va a aportar su parte”, aunque dijo que llegar a sustituir la producción que no llegará de Ucrania “será demasiado” pues “las exportaciones de estos productos estaban vinculadas a zonas de proximidad”.

Pero Cafiero advirtió de que hay que trabajar de modo sistémico y con el multilateralismo pues ” la guerra va exponer con mas crudeza” los problemas de “cómo se accede a la seguridad alimentaria”.

“Tenemos que mantener una discusión franca de cómo van a ser los instrumentos del multilateralismo para que todo el mundo pueda acceder a los alimentos, para que no pase lo que sucedió con las vacunas, a las que no tuvieron acceso los países pobres. Se necesita un rol más decidido del multilateralismo para que no dedica el mercado sino que dedican los Estados”, agregó.

Por otra parte, el ministro argentino confirmó la posición de Argentina de haberse abstenido durante la votación en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que resolvió suspender a Rusia como observador permanente del bloque regional debido a la invasión de Ucrania, así como tampoco el ministro de Economía, Martín Guzmán, abandonó la reunión virtual del G20 cuando habló el representante ruso mientras sí lo hicieron otros países.

Cafiero aseguró que su país condena la invasión de Ucrania y así lo ha reiterado en numerosas ocasiones pero, aseveró: “Argentina no considera que en foros que tienen otro tipo de temáticas como la OEA, que es regional, se pueda desarmar el multilateralismo de ese modo y suspender a Rusia en este o en otro tipo de foros o mecanismos que no son sobre seguridad o que discuten de paz o derechos”.

“No era adecuado ese foro para hacer ese tratamiento (a Rusia) por eso nos abstuvimos pero esto no modifica la condena la invasión y no modifica en nada las advertencias que viene haciendo Argentina con un rol preponderante de investigar la violación de los Derechos Humanos en Ucrania”, destacó.

Sobre la reunión con su colega italiano, Luigi Di Maio, Cafiero explicó que agradecerá a Italia su apoyo para la restructuración de su deuda pues “de haber tenido una mala negociación, se habría impedido tener el desarrollo y crecimiento” que está teniendo Argentina.

Cafiero tenía previsto una reunión con el papa Francisco durante la mañana, pero el pontífice argentino tuvo que suspender toda su agenda para controles médicos.

El jefe de la diplomacia argentina aseguró que la relación con el papa “es muy buena” y que la agenda que tiene Argentina contra la desigualdades es muy similar a la que predica el papa y que el objetivo de la reunión era para fortalecer ese vínculo que se tiene con él, hablar de estos valores, temáticas de la región como presidente de turno del CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe).

Cafiero, que también se ha reunido en Milán con el gobernador de la región de Lombardía (norte), Attilio Fontana, en búsqueda de oportunidades de negocio para las empresas argentinas que aumenten sus exportaciones,.

Hoy mantendrá también una reunión con la patronal italiana (Confindustria) y otros empresarios donde se verán oportunidades en temas como fertilizantes, transición energética y minería y energías renovables, explicó. EFE