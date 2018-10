Caixinha ve la final de Copa como un primer paso en proyecto a largo plazo

Monterrey, (México), 30 oct (EFE).- El portugués Pedro Caixinha, técnico del Cruz Azul, aseveró hoy que jugar la final de Copa es apenas un primer paso en su proyecto a largo plazo en Cruz Azul, con el que espera dejar como herencia algo inspirador y tangible.

“Esto que tengo con Cruz Azul es un compromiso más allá de la Copa. Este semestre queremos el doblete porque Cruz Azul es una institución grande en México, un país muy futbolero. Lo que queremos es conseguir el reto del doblete y ganar, porque debemos dejar en claro que nuestro proyecto es dejar muchas cosas aquí”, dijo.

La Máquina tiene una cita con su destino. Aunque está en juego la Copa Mx, lo cierto es que la mayoría de sus jugadores quieren dejar atrás los ingratos recuerdos de finales perdidas y de fracasos consumados por anteriores dirigencias y futbolistas.

En ese sentido, el delantero argentino, Martín Cauteruccio, que ha encontrado la vía de los goles, especialmente en Copa con cinco en su cuenta, afirmó que es momento de que Cruz Azul se desprenda de viejos fantasmas derrotistas.

“Siempre digo que los errores no son causas perdidas, más si correspondieron a jugadores que ya no están, en lugar de eso los veo como aprendizaje. Nosotros no vivimos del pasado, sino de lo que hoy estamos haciendo. Estamos contentos con eso y esperamos obtener muchos resultados positivos”.

El guardameta Jesús Corona, que cumple su noveno año con la Máquina, ha sido testigo de varios intentos fallidos del club por coronarse y de esos agrios momentos ha aprendido también a levantarse, sobre todo ahora que el equipo tiene una gran motivación.

“Sí observo cosas diferentes. No sólo por la Copa sino por la Liga. Pedro Caixinha ha hecho un equipo unido y comprometido. Ahora viene la primera prueba de lo que nos planteamos al inicio del semestre y la vida no parará aquí, tendremos que seguir adelante”, declaró.

A la llegada a Monterrey, norte de México, el director deportivo del Cruz Azul, Ricardo Peláez, fue recibido por varios aficionados que le suplicaban sacar un campeonato como lo hizo en años anteriores con el rival, el América, a lo que contesto: “de eso ya no me recuerden, ya no soy del América, vengo por Cruz Azul”.EFE