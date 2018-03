Calderón: “Espero haber demostrado que todavía puedo jugar a esto”

Los Ángeles (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El base español José Manuel Calderón dijo hoy a Efe que está ilusionado con las opciones de los Cleveland Cavaliers esta temporada y recalcó que espera haber demostrado esta temporada que aún puede rendir en la NBA de forma óptima a sus 36 años.

“Voy día a día, intentando estar preparado para lo que me pida el entrenador”, dijo el español sobre su aportación al equipo, situado ahora mismo en la cuarta plaza del Este. “Cuando ha habido lesiones he estado listo para jugar, y cuando no he jugado, pues nada, pero procuro siempre estar a tope”, añadió.

“No es fácil, pero estoy feliz de estar aquí y de ayudar. Tengo ganas de que las cosas empiecen a ir bien y cojamos una buena racha de victorias”, señaló el extremeño, que no está preocupado por las dos derrotas seguidas de los suyos ya que el equipo está sin tres piezas relevantes como Kevin Love, Tristan Thompson y Rodney Hood.

Los Cavaliers perdieron hoy ante los Lakers en el reencuentro de viejos conocidos, ya que los angelinos enviaron a Jordan Clarkson y Larry Nance Jr. a Cleveland el 8 de febrero a cambio de Isaiah Thomas, Channing Frye y la primera ronda del equipo en el próximo sorteo universitario.

A la franquicia de Ohio también llegaron Rodney Hood y George Hill.

“En estos partidos igualados nos damos cuenta de que estamos en diciembre y los demás en marzo. No sabemos todos los sistemas, tenemos muchos jugadores nuevos y las lesiones no nos ayudan. Nos quedan 16 partidos de temporada regular y no pensamos en qué posición accederemos a los ‘playoffs’, sino en llegar lo mejor posible”, manifestó el base.

“Queremos estar todos sanos, jugar bien y juntos, aunque sean un par de partidos”, manifestó Calderón, que anotó hoy 14 puntos en 21 minutos sobre la cancha.

A pesar de lo turbulenta que está siendo la temporada, Cleveland sigue siendo uno de los candidatos al anillo.

“Espero tener más oportunidades en el futuro porque me encuentro fantástico. Físicamente me encuentro genial, mejor que ningún año”, indicó el de Villanueva de la Serena, quien cree que seguirá en la Liga.

“No sé cuánto más seguiré. ¡Lo que haga falta! Espero que esta temporada haya demostrado a mucha gente que todavía puedo jugar a esto. El año pasado estuve en los Lakers, un equipo joven donde no tuve la oportunidad de disfrutar. Este año me la han dado y estoy contento”, valoró.

Por último, habló de la calurosa acogida del Staples Center a LeBron James.

“Nos pasa lo mismo en todos los sitios. Su futuro es algo que en vestuario no le damos demasiadas vueltas, pero fuera lo que genera es una locura”, señaló sobre la estrella de los Cavaliers, uno de los grandes valedores de Calderón en ese vestuario.

“Lo que le hace el mejor es lo que exige a todos. Él da el máximo todas las noches y exige lo mismo a todos. Es increíble lo que aporta al equipo”, finalizó. EFE