Moscú, 1 dic (EFE).- Calendario del Mundial de Rusia 2018 (en hora GMT): -- PRIMERA FASE - Jueves 14 de junio: 15.00 Rusia - Arabia Saudí A Luzhniki Stadium Moscú - Viernes 15 de junio: 12.00 Egipto - Uruguay A Ekaterinburgo Arena 15.00 Marruecos - Irán B Zenit Arena San Petersburgo 18.00 Portugal - España B Fisht Stadium Sochi - Sábado 16 junio: 10.00 Francia - Australia C Kazan Arena 13.00 Argentina - Islandia D Spartak Stadium Moscú 16.00 Perú - Dinamarca C Mordovia Arena Saransk 19.00 Croacia - Nigeria D Kaliningrado Stadium - Domingo 17 junio: 12.00 Costa Rica - Serbia E Samara Arena 15.00 Alemania - México F Luzhniki Stadium Moscú 18.00 Brasil - Suiza E Rostov Arena - Lunes 18 junio: 12.00 Suecia - Corea Sur F Nizhny Novgorod Stadium 15.00 Bélgica - Panamá G Fisht Stadium Sochi 18.00 Túnez - Inglaterra G Volgogrado Arena - Martes 19 junio: 12.00 Polonia - Senegal H Spartak Stadium Moscú 15.00 Colombia - Japón H Mordovia Arena Saransk 18.00 Rusia - Egipto A Zenit Arena San Petersburgo - Miércoles 20 junio: 12.00 Portugal - Marruecos B Luzhniki Stadium 15.00 Uruguay - Arabia Saudí A Rostov Arena 18.00 Irán - España B Kazan Arena - Jueves 21 junio: 12.00 Francia - Perú C Ekaterinburgo Arena 15.00 Dinamarca - Australia C Samara Arena 18.00 Argentina - Croacia D Nizhny Novgorod Stadium - Viernes 22 junio: 12.00 Brasil - Costa Rica E Zenit Arena San Petersburgo 15.00 Nigeria - Islandia D Volgogrado Arena 18.00 Serbia - Suiza E Kaliningrado Stadium - Sábado 23 junio: 12.00 Bélgica - Túnez G Spartak Stadium Moscú 15.00 Alemania - Suecia F Fisht Stadium Sochi 18.00 Corea Sur - México F Rostov Arena - Domingo 24 junio: 12.00 Inglaterra - Panamá G Nizhny Novgorod Stadium 15.00 Japón - Senegal H Ekaterinburgo Arena 18.00 Polonia - Colombia H Kazan Arena - Lunes 25 junio: 12.00 Arabia Saudí - Egipto A Volgogrado Arena 14.00 Uruguay - Rusia A Samara Arena 18.00 España - Marruecos B Kaliningrado Stadium 18.00 Irán - Portugal B Mordovia Arena Saransk - Martes 26 junio: 14.00 Dinamarca - Francia C Luzhniki Stadium Moscú 14.00 Australia - Perú C Fisht Stadium Sochi 18.00 Islandia - Croacia D Rostov Arena 18.00 Nigeria - Argentina D Zenit Arena San Petersburgo - Miércoles 27 junio: 14.00 Corea Sur - Alemania F Kazan Arena 14.00 México - Suecia F Ekaterimburgo Arena 18.00 Serbia - Brasil E Spartak Stadium Moscú 18.00 Suiza - Costa Rica E Nizhny Novgorod Stadium - Jueves 28 junio: 14.00 Senegal - Colombia H Samara Arena 14.00 Japón - Polonia H Volgogrado Arena 18.00 Inglaterra - Bélgica G Kaliningrado Stadium 18.00 Panamá - Túnez G Mordovia Arena Saransk -- OCTAVOS DE FINAL - Sábado 30 junio: 14.00 1 C - 2 D (50) Kazan Arena 18:00 1 A - 2 B (49) Fisht Stadium Sochi - Domingo 1 julio: 14:00 1 B - 2 A (51) Luzhniki Moscú 18:00 1 D - 2 C (52) Nizhny Novgorod Stadium - Lunes 2 julio: 14:00 1 E - 2 F (53) Samara Arena 18:00 1 G - 2 H (54) Rostov Arena - Martes 3 julio: 14:00 1 F - 2 E (55) Zenit Arena San Petersburgo 18:00 1 H - 2 G (56) Spartak Stadium Moscú -- CUARTOS DE FINAL - Viernes 6 julio: 14:00 Ganador 49 - Ganador 50 (57) Nizhny Novgorod Stadium 18:00 Ganador 53 - Ganador 54 (58) Kazan Arena - Sábado 7 julio: 14:00 Ganador 55 - Ganador 56 (60) Samara Arena 18:00 Ganador 51 - Ganador 52 (59) Fisht Stadium Sochi -- SEMIFINALES - Martes 10 julio: 18:00 Ganador 57 - Ganador 58 (61) Zenit Arena San Petersburgo - Miércoles 11 julio: 18:00 Ganador 59 - Ganador 60 (62) Luzhniki Stadium Moscú -- TERCER PUESTO: - Sábado 14 julio: 14.00 Perdedor 61 - Perdedor 62 Zenit Arena San Petersburgo -- FINAL: - Domingo 14 julio: 15:00 Ganador 61 - Ganador 62 Luzhniki Stadium Moscú EFE