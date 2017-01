Califica Trump como “muy buena” conversación con Peña Nieto

Washington, 27 Ene (Notimex).- El presidente Donald Trump calificó hoy como “muy buena” y “muy amistosa” la conversación telefónica con su colega Enrique Peña Nieto y señaló que a lo largo de los próximos meses buscarán una relación “nueva” y justa”.

Durante una rueda de prensa con la primera ministra británica, Theresa May, Trump confirmó que dialogaron por espacio de una hora luego de la cancelación de la reunión de la próxima semana, aunque evitó mencionar el diferendo por el muro fronterizo.

“Fue una muy buena conversación (…) Tengo gran respeto por México, amo al pueblo mexicano, trabajo con el pueblo mexicano todo el tiempo, gran relación”, señaló Trump.

“Tenemos una relación realmente buena, el presidente y yo hablamos por espacio de una hora esta mañana y vamos a estar trabajando en una relación justa y en una relación nueva (…) fue una llamada muy amistosa, creo lo oirán del presidente y del pueblo mexicano”, remató.

El presidente mexicano canceló su viaje a Washington luego que Trump señaló que si México no estaba dispuesto a pagar el muro, un encuentro no tendría sentido.

Durante la rueda de prensa, Trump señaló que los pasados líderes políticos de Estados Unidos “nos han hecho ver tontos, tenemos un déficit comercial de 60 mil millones de dólares, con México, además la frontera es suave y débil, las drogas están colándose y no voy a dejar que eso ocurra”.

“Estados Unidos no pueden continuar perdiendo vastas cantidades de negocios, vastas cantidades de negocios y millones de personas que pierden su empleo. Eso no va a pasar conmigo, ya no vamos a ser el país que no sabe lo que está haciendo”, dijo.

Trump insistió en que buscará renegociar diversos temas de la relación con su vecino del sur.

“Vamos a renegociar nuestros acuerdos comerciales y vamos a renegociar otros aspectos de nuestra relación con México y al final creo que será bueno para ambos países”, finalizó.

Trump señaló que las negociaciones entre los dos países tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. “Veremos que pasa, pero yo represento al pueblo de Estados Unidos y voy a representarlo como alguien debe representarlo, no como en el pasado cuando perdimos ante todos los países”.

La primera ministra británico declinó hablar sobre el tema. “Como lo dijo el presidente, la relación entre Estados Unidos y México es un asunto para Estados Unidos y México”, dijo May.

Por la mañana, Trump sostuvo en su cuenta de Twitter que México se había aprovechado de Estados Unidos, en particular en la relación comercial, y señaló que el gobierno mexicano ha dado poca ayuda en la frontera común.

“México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. Los déficits comerciales son masivos y hay poca ayuda en la muy débil frontera, y eso debe cambiar, AHORA”, escribió.

México tiene un superávit comercial sobre la economía de Estados Unidos de más de 58 mil millones de dólares en los primeros 11 meses de 2016.

En respuesta, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, hizo notar que China tiene un superávit comercial sobre Estados Unidos de 360 mil millones de dólares sin tener acuerdo de libre comercio con Washington.

“Es un muy mal conocimiento de la historia y de la realidad”, dijo en alusión al “papel significativo” de México para evitar una crisis humanitaria con los migrantes centroamericanos.

El secretario de Economía de México fue uno de los miembros de la delegación mexicana, que incluyó además al canciller Luis Videgaray, que cumplieron ayer dos días de reuniones en Washington con el principal equipo de colaboradores de Trump en la Casa Blanca.