Calmejane, un temperamento agrio que endulza al ciclismo francés

Station des Rousses (Francia), 8 jul (EFE).- Ninguno de los ciclistas del Direct Energie quieren irse de vacaciones con Alain Calmejane más de una semana. Aunque todo el mundo le define como un buen compañero, tiene un carácter agrio difícil de aguantar, cuentan en la formación francesa entre risas.

Calmejane, que a sus 24 años logró hoy su primera victoria en el Tour de Francia, es uno de esos ciclistas franceses que prometen un futuro glorioso que tanto aguarda el país que organiza el Tour.

Por eso, porque pese a su juventud ha visto quemarse en la pira de ilusión tantos buenos augurios, Calmejane se apresura a decir, sin que nadie se lo pregunte: “No soy el nuevo Bernard Hinault”.

El ciclista de Albi, que de creció en los años en que las cunetas de Francia ensalzaban a Laurent Jalabert y a Richard Virenque, dos corredores de su misma región, asegura que nunca aduló a nadie.

“Admiro más un carácter que un palmarés”, asegura el corredor, que vive su segunda temporada como profesional y que ya ha conquistado dos etapas en dos grandes vueltas.

Tras la que consiguió el año pasado en San Andrés de Teixido en la Vuelta a España, conquistó hoy en la Station de Rousses un éxito que hace las delicias del ciclismo de su país, que ya había triunfado con Arnaud Demare en el “sprint” de Vittel.

Calmejane culminó una escapada épica que estuvo a punto de tornar en drama cuando a cinco kilómetros para la meta sufrió calambres que casi le obligan a renunciar.

“Casi nunca me pasa, pero he tenido la suerte de estar bien asesorado por mi director, que es me ha dado el buen consejo, me ha dicho que disfrute porque en el Tour todo pasa muy deprisa”, aseguró el corredor.

El ciclista asegura que es pronto para encasillarle y que el tiempo dirá si es un ciclista para pelear por grandes vueltas o un cazador de etapas. “Sea lo que sea, seré un gran trabajador”, afirma el corredor que no niega su ambición.

“Todos los ciclistas que tienen ambición tienen carácter. Creo que en el ciclismo hay que tenerlo. Trato de mostrar mi valentía cuando puedo. Es posible que a veces tenga malas pulgas, pero no creo que sea un al compañero. En un equipo también hace falta alguien que pique a los demás para elevar el nivel”, dice.

Calmejane sabe que con su triunfo ha salvado ya el Tour del Direct Energie, una pequeña formación liderada por Jean-René Bernaudeau, que hoy cumplía años y disimulaba mal su alegría.

Pero el ciclista se niega a bajar el telón. “El Tour es largo y tendré más opciones”, asegura.

Con su triunfo en la Station des Rousses se enfundó, además, el maillot de puntos rojos de rey de la montaña. “Estoy seguro de que mañana lo perderé, pero si estoy bien puede que sea uno de mis objetivos para este Tour”, señala.

Joven y osado, un poco irreverente, Calmejane sabe que su carrera ha ido más deprisa de lo que estaba programado y culpa de ello a Thomas Voeckler, a quien se encontró en el final de su carrera en el equipo francés y de quien, dice, en su última temporada en el pelotón, se ha convertido en su mentor. EFE