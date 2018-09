Caminan por un terreno para vivienda

Primero nos dijeron que no porque no había drenaje, luego que no porque no había agua y hoy nos dicen que no que porque no hay dinero ni agua”, así lo dijo Pedro Martínez Coronilla, dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Durango, al ser entrevistado luego de encabezar una caminata por la Avenida 20 de Noviembre, tras la negativa de la autoridad ante la demanda de terrenos para vivienda.

Martínez Coronilla dejó en claro que los interesados tienen más de 1 millón de pesos ahorrados en el Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI) para realizar la compra de un predio para 500 familias ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Milenio 450, al oriente de la ciudad de Durango “que único que queremos es que el gobierno funja como aval en dicha compra”.

La camita surge después de la entrevista con el Subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Esparza, en las afueras de su oficina, en la Avenida Heroico Colegio Militar, en donde el burócrata dijo que no existen factibilidades para construir un nuevo asentamiento humano, en la referida zona.

Los antorchistas caminaron por toda la avenida hasta llegar a las oficinas de Aguas del Municipio de Durango (AMD), en la calle Blas Corral, en donde se entrevistaron con el Secretario Técnico de la dependencia municipal, Marcos Cisneros.

El funcionario dijo que existe un pozo de agua en la zona propiedad de la Secretaría del Ayuntamiento, pero se requiere que la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED) haga el mantenimiento necesario que incluye una perforación más profunda para el suministro de agua a esta y otras colonias aledañas, y aseguró que sí existen las factibilidades para la construcción de la colonia, asegurando que no hay problema ni con el agua ni el drenaje.

Finalmente, los antorchistas se trasladaron a la CAED para buscar una entrevista con el director y no encontrarse se agendó una reunión a realizarse mañana jueves.