Caminos de la Sierra destruidos y no por las lluvias

Aunque la temporada de lluvias contribuye a que los caminos rurales se vean afectados, habitantes de las comunidades indígenas del Mezquital denuncian que se encuentran en malas condiciones desde antes de que llegaran las primeras precipitaciones, pues dicen que no se les da mantenimiento desde el 2014.

Aseguran que si las grandes carreteras se encuentran con detalles, en los caminos a comunidades del Mezquital con mayor razón, “parece que bombardearon, es común que se encuentren rocas obstruyendo el camino”.

Informaron que desde el 2014 no se ha brindado un mantenimiento en la zona para los caminos rurales, pero descartan que se encuentren así por descuido de la gente, “las autoridades dicen que los habitantes no cuidan las obras, pero no se puede hacer nada cuando no se terminan, o no se les da el mantenimiento”.

Dijeron que poco se puede hacer por parte de los habitantes cuando son rocas muy grandes las que obstruyen el camino, o que por el paso del tiempo se van deteriorando.

Otra de las situaciones es que por el mal estado de las vías de comunicación algunos de los programas de apoyo no llegan hasta las comunidades, como es el caso de Prospera, el cual dicen se ha retrasado hasta 6 meses en lugares como Tierras Coloradas.

Sobre los programas aseguran que lo correspondiente a Sagarpa tampoco ha llegado, justo cuando es un buen momento para aprovechar las lluvias, dicen que siempre llega a destiempo, ya cuando se encuentra la “seca”.

Informaron que se tiene un gran problema con lo referente a la luz eléctrica, pues aunque ya se tiene la instalación, son diversas localidades que no cuentan con el servicio, en Xoconostle por un poste de luz dañado, en Santa María no se cuenta con el voltaje que se requiere, mientras que en Mesa de las Vacas y Puerto Guamúchil nunca se ha tenido energía eléctrica.

Ante ello piden sean atendidos principalmente en el tema de vías de comunicación por parte de las autoridades, ya que con ello se permitirá que los demás servicios y programas se puedan atender.