Campesinos en riesgo de perder sus tierras

*Recibieron préstamos para siembra y ahora los quieren embargar

Por: Martha Medina

Enfrentan los productores del campo una situación complicada, pues además de la baja producción que se logró durante el año pasado ahora son presionados por Financiera Rural para que paguen los créditos que recibieron para sembrar y es necesario que haya una reestructuración de los mismos, mientras que Segalmex también les cobra la semilla que les dio en el 2020, aunque a un precio más elevado con respecto al que se acordó de manera inicial, señalaron los diputados Gerardo Villarreal y Francisco Javier Ibarra Jáquez.

Entrevistados por separado, los legisladores locales coincidieron al señalar que los campesinos de la entidad enfrentan fuertes dificultades en estos momentos, debido tanto a la baja producción de alimentos que se logró al término del ciclo primavera-verano del 2020, como a las presiones para que paguen las deudas que tienen.

El diputado Gerardo Villarreal manifestó que varios productores se han acercado a pedirle ayuda, debido a que ya fueron emplazados por Financiera Rural para que paguen los créditos que les otorgó para sembrar el año pasado, sin que hasta el momento hayan podido vender el poco frijol que pudieron cosechar para cubrir estos adeudos.

Explicó el legislador que debido a que las condiciones climáticas no fueron favorables para la agricultura, los productores no lograron obtener la cosecha que esperaban, la cual con su venta les permitiría tener recursos para pagar sus deudas, por lo cual buscan que se haga una reestructuración de las mismas, que les permita contar con mejores condiciones para cubrirlas y no perder su patrimonio.

En estos momentos, agregó, es muy difícil para los agricultores poder cubrir los adeudos que tienen por dos factores, pues los precios por los cuales se comercializaron los productos estuvieron muy por debajo de su precio regular, por lo cual hizo un llamado a Financiera Rural para que considere, dentro de sus políticas públicas, una reestructuración de los adeudos, no la condonación de los mismos, para que los campesinos puedan pagarlos, pues de lo contrario podrían perder su patrimonio.

Por su parte, el diputado Francisco Javier Ibarra Jáquez manifestó que las expectativas con las que inicia este año para el campo no son favorables, pues además de que no se logró una buena producción agrícola en el 2020, ahora los campesinos son presionados por Segalmex para que le paguen la semilla que les otorgó en el ciclo primavera verano pasado, pero a un precio mayor con respecto al que se definió de manera inicial.

Manifestó que los agricultores enfrentan dificultades porque la propia paraestatal se ha negado a recibirles el frijol que cosecharon el año pasado, debido a que por la falta de agua es más pequeño, debido a lo cual los campesinos no tienen los recursos necesarios para pagar la semilla que recibieron a crédito, situación que se complica porque durante el 2020 Segalmex se las dejó a 14.50 pesos por kilogramo, y ahora pretende que lo paguen a 25 pesos, lo cual complica todavía más la situación para los productores de frijol, porque pueden perder su patrimonio si no pagan estos adeudos ya que ambos organismos podrían tomar acciones como llegarles a embargar.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp