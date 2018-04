Campesinos toman oficinas de Sedesol y Sedatu

Tanto la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron tomadas desde temprana hora por campesinos que integran la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta) quienes denuncian que las dependencias no han liberado el recurso de los programas para proyectos productivos y vivienda rural.

Lorena Flores, integrante de la Unta que se encuentra en Sedesol, aseguró que exigen se libere el recurso en beneficio de familias que esperan desarrollar algún proyecto, o fueron beneficiadas con vivienda rural, pues en ningún caso se ha recibido el dinero pese a que se les prometió llegaría a más tardar el mes de marzo.

Precisó que no se cumplen las promesas por parte de las delegaciones, que los traen dando vueltas, no es la primera vez que les pasa, por lo que desean hechos, no palabras. Expresó “venimos y nos dicen sí, ‘mire váyase’, que es un hecho”, pero pasa el tiempo, más de un mes y no hay nada.

Dijo que se está permitiendo el acceso a los beneficiarios de “65 y Más”, solo es en las oficinas administrativas donde se hizo el bloqueo, cabe destacar que por parte de Sedesol aún no se había realizado algún acercamiento con los manifestantes.

La movilización de los campesinos es a nivel nacional, de manera simultánea en las distintas delegaciones del país. En lo que corresponde a Durango se detalló que llegarán más contingentes de apoyo, pues pertenecen a diversos municipios como Poanas, Cuencamé y Vicente Guerrero.

Para los proyectos productivos son cerca de 20 los que se encuentran en espera de la liberación del dinero, el cual se emplea en actividades que ayudan a la economía como la cría de cerdos, ovinos y caprinos, algunos negocios o desarrollo de servicios. En el caso de la Sedatu esperan el apoyo para 120 viviendas rurales.

La manifestante aseguró que permanecerán en las instalaciones por tiempo indefinido, ya que están decididos a irse hasta que lleguen los recursos, ya sea uno, dos o tres meses.