Campo de exterminio en norte de México ya estaba localizado, dicen familias

Monterrey (México), 30 sep (EFE).- Familias de personas desaparecidas criticaron este jueves que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se atribuyese la localización de un nuevo campo de exterminio en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el norteño estado de Tamaulipas.

Además, consideraron ofensivo que la titular de dicha instancia, Karla Quintana, ofreciera primero a los medios información sensible para los familiares, quienes se enteraron por la prensa de que en dicho lugar se encontraron decenas de cuerpos calcinados recientemente.

Integrantes del Colectivo Todos Somos Uno, quienes buscan a cerca de 100 personas que desaparecieron este año en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, protestaron en el centro de esta ciudad contra la CNB y la comisionada Quintana.

Juana María Prado, portavoz del colectivo y cuyo esposo desapareció el pasado 23 de abril en Nuevo Laredo, rechazó que la Comisión Nacional de Búsqueda descubriera un nuevo campo donde el crimen organizado incineraba a su víctimas.

“Sí conocíamos sobre este campo. Fue descubierto desde el pasado 22 de agosto por la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas. Ella no lo encontró, ella lo hizo público. Se fue a parar ahí y se tomó unas fotografías”, afirmó Prado Vega.

“Con sus declaraciones sobre lo que encontraron ahí, no sabe el daño que les hizo a las familias porque muchas familias no estamos preparados para enterarnos por los medios que tu esposo, tu hijo o tu hermano posiblemente fue incinerado o está enterrado en ese terreno. Creo que no tuvo tacto o la disposición de hablar primero con los familiares de desaparecidos”, continuó Pardo.

Mencionó que el Colectivo Todos Somos Uno y otros de Tamaulipas han buscado a Karla Quintana para que les explique lo que encontraron y anteriormente para solicitar apoyo para la búsqueda de sus parientes pero no han tenido respuesta.

“Quiero solicitar a la señora Karla que así como ofreció las declaraciones (a medios) nos dé una explicación. Sí dice ella que ahí hay muchos cuerpos, pues que solicite ayuda a la Fiscalía y que no sea solo una noticia, que haga las cosas para que nos ayude como familias”, dijo la portavoz.

Quintana, en entrevista con medios, aseguró que recientemente habían encontrado una “zona de exterminio” que aún estaba activa, localizada cerca del kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, precisamente el sitio donde se les perdió el rastro de su teléfono móvil a la mayoría de las 100 víctimas desaparecidas en lo que va de 2021.

Karla Quintana informó que en un terreno con casas abandonadas localizaron indicios de crematorios ilegales de cuerpos, además de palas, hachas, ropa, credenciales y otros objetos que serán revisados para tratar de precisar la identidad de las víctimas.

Miembros del colectivo Todos Somos Uno y del colectivo Grupo Civil de Búsqueda, informaron que en Nuevo Laredo existe otro “campo de exterminio” que fue descubierto por la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas en febrero pasado.

“La Fiscalía de Tamaulipas ya revisó el campo que se localiza (…) sobre la salida a la carretera a Piedras Negras y levantó evidencias de restos humanos”, informó Godofredo Hernández Rivera, portavoz del colectivo Grupo Civil y quien perdió a su hermano y un sobrino en Nuevo Laredo el 11 y 12 de diciembre del 2018.

En México suman más de 90.000 las personas desaparecidas desde 1964, pero la gran mayoría, el 81 % por ciento, desaparecieron en los últimos tres sexenios cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico y la violencia desatada por la pugna entre cárteles. EFE