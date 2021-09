Cancelado programa de entrega de bicicletas

La regidora Rosa María Ascencio Orrante indicó que el programa de entrega de bicicletas por parte de la Dirección de Fomento Económico tuvo que ser cancelado, debido a la poca efectividad y respuesta por parte de la ciudadanía, ya que no se tuvieron las solicitudes que se esperaban.

De la misma manera señaló que el programa no tuvo solicitudes pese a que se daban estos medios de transporte a muy bajo costo, por lo cual se decidió suspenderlo tanto para comerciantes como para trabajadores municipales como se tenía disponible.

“Este programa era muy favorable y seguía operando, pero lamentablemente no se solicitó demasiado, también lo abrimos a los trabajadores del Municipio porque es un medio de traslado de su casa a cualquiera de las direcciones, a pesar de ser permanente no resultó, en sí no hubo solicitudes a pesar de encontrarse a costos muy bajos y accesibles, ya que las reglas de operación cambiaron para ser más amigables”, relató.

Aunado a esto señaló que a pesar de esta situación los programas de microcréditos fueron establecidos para dar respuesta a todos aquellos comerciantes afectados por la pandemia, por lo que destacó que se ha logrado entregar más de 23 millones de pesos beneficiando a 8 mil comerciantes en los diferentes programas de la Dirección de Fomento Económico.

Asimismo, manifestó que gracias al pago puntual por parte de los beneficiarios, se ha logrado ayudar a más duranguenses, por lo cual es importante que la gente realice sus aportaciones en el plazo establecido.

Para finalizar, comentó que si bien muchos duranguenses han sido apoyados económicamente, mucho otros no han buscado el programa, ya que existe el miedo de que los plazos sean largos o los intereses sean altos.

