Cancelan a diario cirugías programadas en el IMSS

Derechohabientes se quejan contra el Seguro Social…

Un grupo de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo en nuestra redacción para quejarse de la ineficiencia de la clínica No. 1, pues lleva meses programando cirugías y de ahí no pasa.

Algunos casos no son urgencias, ciertamente, pero como las van aplazando todas aquello va convirtiéndose en una bola de nieve yendo hacia abajo en la que quizá será más factible que esos enfermos mueran, antes que ser atendidos.

Una de las quejosas asegura que fue citada esta mañana para entrar a quirófano a las ocho de la mañana, y que hacia las 11:30 salió el médico a avisarle que: “No hay quirófano. Llegó una urgencia y es a quien estamos operando…”.

El problema, dice la angustiada mujer, es que sucede a diario, y le sucede prácticamente a todos los que se programan para cirugía, y eso no debe ocurrir. El IMSS tiene los recursos suficientes para resolver este problema levantando más quirófanos.

Me enteré -dice la afligida mujer- de los planes que tiene el Seguro Social para instalar la unidad de terapia oncológica, pero… ¿y los demás males, las demás enfermedades qué, esas no son preocupantes, no cuentan..?