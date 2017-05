Cancelan concierto “antimuros” de la Sinfónica de Dresde en San Diego

México, 22 may (EFE).- La Orquesta Sinfónica de Dresde canceló un concierto en San Diego (California, Estados Unidos) para protestar contra los muros luego de que las autoridades prohibieran a artistas estadounidenses participar, informó hoy la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México.

“Las autoridades norteamericanas (estadounidenses) negaron la autorización a los músicos y artistas estadounidenses para participar en el proyecto Tear Down this Wall! (“¡Derriben este muro!”). Ante dicha prohibición, fue necesario hacer algunos cambios”, dijo AI, entidad que apoya el evento, en un boletín.

La Orquesta Sinfónica de Dresde (Alemania) planeó un concierto transfronterizo, a ambos lados del muro que separa México y Estados Unidos, el 3 de junio de 2017 desde las 11.00 hora local (16.00 GMT) en el Parque de la Amistad, que se extiende desde la ciudad mexicana de Tijuana hasta la estadounidense San Diego.

El concierto se llevará acabo efectivamente el 3 de junio, pero únicamente en el lado mexicano de la frontera.

“La idea de la Orquesta Sinfónica de Dresde es protestar de manera artística, colectiva y pacífica, en contra de todos los muros, del fanatismo, del chovinismo y del atrincheramiento de las naciones, que es una tendencia creciente en el mundo”, indicó el texto.

Así, el evento está concebido como “una protesta en contra de los planes del presidente (estadounidense) Donald Trump de seguir construyendo el muro entre México y Estados Unidos”.

En un plano más amplio, también aspira a ayudar a la gente de derribar “muros mentales”.

A raíz de la prohibición a artistas estadounidenses de actuar en San Diego -de la que el boletín no dio mayores detalles- los organizadores del acto decidieron expandir la propuesta de concierto a lo largo de los 3.144 kilómetros de frontera común.

“Ahora, con mayor razón se va a realizar el evento. Las autoridades norteamericanas solo prohibieron el concierto en San Diego, pero no en el resto de la larga frontera”, indicó.

En el evento se estrenará la obra del compositor alemán Wieland Reissmann, la balada “Beyond” (Más allá).

Además se presentará una improvisación de Harald Thiemann “The Big, The Bug, The Cricket & The Quack”, en que la reja y muro fronterizos se convertirán en un instrumento de percusión.

Entre los músicos invitados se encuentra la Sinfónica Juvenil de Tijuana, el grupo Tijuana NO!, la cantante de pop Ceci Bastida, la compositora y cantante maya-guatemalteca Sara Curruchich y la cantante de jazz Coral MacFarland.

El proyecto fue financiado por una colecta en Kickstarter.com y recaudó fondos provenientes de 40 países.

Con el proyecto “¡Derriben este Muro!”, la orquesta busca realizar un evento solidario junto con otros artistas.

La mayor parte de los músicos de la Sinfónica de Dresde vivieron en carne propia la existencia del Muro de Berlín y la división de su país en dos. “Ellos saben lo que el valor civil y el amor a la libertad pudieron lograr: la caída del muro y la reunificación de Alemania”, concluyó el texto. EFE