Cancelan partido salvadoreño con el que exalcalde pretendía ganar Presidencia

San Salvador, 26 jul (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador canceló al partido Cambio Democrático (CD), formación con la que el exalcalde de la capital Nayib Bukele pretendía ganar las elecciones presidenciales de 2019, por no alcanzar al menos 50.000 votos en 2015, informó hoy el organismo.

La entidad, que también canceló al Partido Social Demócrata (PSD) por la misma razón, apuntó que esta decisión fue en cumplimiento a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Con ese fallo “se ordenó que el TSE debía pronunciar una resolución final en el proceso de cancelación iniciado contra dichos partidos ante los resultados electorales de 2015”, apuntó la fuente.

Los jueces constitucionales también declararon “inexistentes” dos resoluciones del TSE en las que decidieron no cancelar en 2015 a las referidas formaciones.

En estas resoluciones el TSE tomó la decisión de no aplicar el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, que establece que las formaciones que no alcancen los 50.000 votos o no ganen al menos uno de los 84 diputados del Congreso en las elecciones legislativas deberán ser cancelados.

Según la resolución de la Sala de lo Constitucional, el TSE no alcanzó el “quórum necesario” para poder tomar dicha decisión, por lo que le ordenó “emitir las resoluciones correspondientes en cada uno de los procesos de cancelación”.

El retraso de la Sala de lo Constitucional en la emisión del fallo permitió al CD participar en las elecciones de marzo de 2018, en las que ganó un diputado y que, según los dirigentes de la formación, bastaba para que el TSE no lo cancelara.

Bukele ha criticado a los jueces constitucionales y del TSE por supuestamente bloquear su candidatura con el movimiento y partido en formación Nuevas Ideas y con el proceso contra el CD.

Diversos reportes de la prensa local señalan que Bukele supuestamente se inscribió en el partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), a raíz de la cancelación del CD, para participar en las primarias y obtener la candidatura.

Bukele fue expulsado del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 2017 por supuestamente atacar verbalmente a la síndica Xochitl Marchelli, por lo que enfrenta un proceso penal en libertad condicional por el delito de “expresiones de violencia contra la mujer”.

También tiene un proceso judicial por supuestamente calumniar al exportavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, al decir públicamente que éste tuvo “relaciones con su hija de crianza” menor de edad y que se casó con ella para “evitar la cárcel”. EFE