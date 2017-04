Canciller uruguayo: Embajador venezolano no rectificó acusaciones de Maduro

Montevideo, 21 abr (EFE).- El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, no se rectificó por la acusación del presidente de su país, Nicolás Maduro, respecto a la connivencia de la Cancillería uruguaya y Estados Unidos, tras reunirse hoy en Montevideo durante unos tres minutos con el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

“Le pregunté si traía la rectificación del presidente Maduro respecto a los dichos que había realizado en relación a la actuación de la Cancillería y me dijo que no”, dijo Nin Novoa en una entrevista con la Secretaria de Comunicación de la Presidencia de Uruguay.

En consecuencia, Nin Novoa le entrego “una nota” relacionada con el hecho de que Chirino no acudió meses atrás a un llamado de la Cancillería, según explicó el ministro.

“Esa nota manifestaba la disconformidad por algunas cuestiones diplomáticas de procedimiento y exhortábamos a que no volvieran a suceder”, afirmó Nin Novoa.

Consultado acerca de si, como publicó la prensa local, Chirino le entregó la carta de beneplácito para el nuevo embajador uruguayo en Venezuela, Nin Novoa indicó que las cartas de beneplácito no se le entregan al canciller, sino a la oficina que envía la solicitud, la Dirección de Protocolo.

“Yo no sé si la entregó o no la entregó, o si la traía o no la traía”, señaló Nin Novoa, quien comentó que la reunión fue muy breve, “de no más de tres minutos”.

La reunión fue solicitada por Chirino y, en opinión del canciller, pudo estar motivada por las palabras de este jueves del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien dijo que no conversa con Maduro desde finales del año pasado y que no lo haría hasta que el embajador acuda a la cita a la que lo llamó la Cancillería uruguaya.

El pasado 2 de abril Maduro dijo que la Cancillería uruguaya coordina con el Departamento de Estado de Estados Unidos las posiciones contra Venezuela, algo que Vázquez rechazó al día siguiente y por lo que le pidió a su par que proporcione las pruebas de o se retracte públicamente. EFE