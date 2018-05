Candidato Bertucci busca votos regalando sopas y Maduro pide a chavismo unión

Caracas, 12 may (EFE).- El candidato presidencial venezolano, Javier Bertucci, buscó hoy apoyos en Caracas repartiendo platos de sopa, mientras el aspirante a la reelección Nicolás Maduro pidió a sus simpatizantes la unión para lograr la victoria el 20 de mayo, donde espera, darle una “pela” a su principal rival, Henri Falcón.

En una jornada en la que los candidatos continuaron con sus actividades de campaña, Bertucci se dedicó a visitar tres zonas populares de Caracas para entregar platos de sopa, en medio de la escasez de alimentos que atraviesa el país, y para llevar su propuesta.

En sus tres actos, el expastor evangélico indicó que ha sostenido conversaciones con diversos Gobiernos para que, de resultar ganador, envíen al país los alimentos y medicinas que escasean, pero explicó que esto sólo se hará por un año, debido a que espera en ese tiempo resolver la situación económica.

“¿Qué vamos a hacer durante un año? levantamiento del control cambiario, activación del aparato productivo, acuerdo entre empresarios y trabajadores para aumentar el salario”, reiteró Bertucci que además insistió en su llamado para que los ciudadanos salgan a votar el 20 de mayo.

Entretanto, el presidente Maduro tuvo multitudinarios actos de campaña en los estados Apure (oeste) y Aragua (centro), desde donde pidió a sus seguidores la unión para lograr la victoria en las elecciones que se celebrarán en ocho días.

“Yo llamo a los hombres de mayor edad, a las mujeres de mayor edad y llamo a la juventud también a (…) unirnos en una sola familia y el domingo 20 de mayo no me vayan a fallar, no me dejen solo”, pidió Maduro.

“Y seguro estoy que el domingo 20 de mayo en Apure vamos a la victoria, en Venezuela vamos a la victoria”, apuntó.

El candidato a la reelección indicó que “los chavistas” son “una familia” y que el próximo domingo eso lo tiene que “entender el mundo”.

Asimismo, manifestó que espera que Europa “reflexione” ante el rechazo que ha mostrado a las elecciones presidenciales de Venezuela, pero reiteró que lo que importa “al final” es lo que “opine el pueblo” venezolano.

“Yo espero que Europa reflexione, espero que tenga un poco de racionalidad y cuando vea lo que va a suceder en Venezuela el 20 de mayo no se sume al Ku Klux Klan que dirige Washington, espero eso, tengo todavía esa esperanza”, dijo.

Insistió en que “de todas maneras al final del camino lo que importa es lo que opine el pueblo de Venezuela”.

Entretanto, el opositor Falcón estuvo en el estado Portuguesa, en el oeste del país.

Desde allí, prometió poner a producir las tierras y que devolverle la “calidad de vida” a la gente “humilde y trabajadora”.

“Como hombre de campo estoy más que comprometido con los pequeños, medianos y grandes productores que volverán a ser el sosten y base alimentaria de nuestro país”, dijo en Twitter.

En otro mensaje añadió que la “multitud” que lo recibió en Portuguesa gritaba “en coro” que el Gobierno “¡SE VA!”.

“La gente esta movida por la urgencia de un cambio, no solo de Gobierno sino de política; la gente está cansada de escuchar quejas y ofertas falsas; lo que quiere el pueblo son soluciones”, apuntó.

El exchavista informó por la misma vía que si resulta ganador, su vicepresidente será el profesor y sociólogo Claudio Fermin, quien actualmente es su jefe de campaña.

Por otro lado, durante esta jornada no se conocieron detalles de las actividades del candidato Reinaldo Quijada.

En los próximos comicios no participará la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por considerar que no hay garantías ni condiciones para que se celebren las elecciones, una opinión compartida por diversos gobiernos del mundo.

La MUD, que promueve la abstención, ha llamado por el contrario a dejar las calles desoladas ese día y ha convocado a una protesta contra las elecciones para el próximo miércoles. EFE