Candidato “El Bronco” asegura que hizo lo que pudo durante campaña en México

Rodríguez votó en una mesa electoral del municipio de García en el estado de Nuevo León, norte de México.

“Estoy tranquilo, si la gente no me da su confianza no tengo porqué sufrir angustia, hice todo lo que pude, hice una campaña diferente”, dijo Rodríguez a los medios.

Con un respaldo popular del 2 al 3 % en las encuestas, cifras que apenas variaron durante la campaña, Rodríguez recurrió a la estridencia para llamar la atención de los ciudadanos y obtener votos.

En el primer debate hizo la propuesta de “mochar (cortar) la mano a los funcionarios que roben” y en campaña soltó frases populares como “quitarse ‘la pata (el pie) del pescuezo’ (cuello) de los partidos políticos tradicionales”.

Confió en que la jornada electoral “se dé con tranquilidad” ya que hasta el momento “no ha habido reportes de violencia” y espera “que todo termine con tranquilidad y al final todo el mundo aceptemos el resultado”.

Señaló que a partir de mañana regresará a su puesto de gobernador del estado de Nuevo León, del que se ausentó para contender por la presidencia de México y espera presentarse nuevamente por la presidencia en seis años, ya que estima que sus propuestas convencieron a la parte joven del electorado.

Rodríguez se apuntó como el primer candidato independiente que disputa la presidencia de México a pesar de que la autoridad electoral señaló actos irregulares en la recolección de firmas para permitir su candidatura. EFE