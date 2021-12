Candidato opositor a estado de Chávez promete “derrotar el continuismo”

Caracas, 30 dic (EFE).- El candidato opositor en la repetición de las elecciones regionales del próximo 9 de enero en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez- Claudio Fermín aseguró este jueves que derrotará el “continuismo” del poder, tras 22 años en manos de familiares del fallecido presidente.

“Quienes han tenido todo el poder durante 22 años no pueden venir ahora a hablar de una Barinas potencia. Si se aplican las mismas políticas, no vamos para ninguna parte. Vamos a trabajar por el cambio de políticas, no por el ‘quitate tú pa´ ponerme yo’. Vamos a derrotar el continuismo”, aseguró Fermín, de acuerdo a una nota de prensa.

El candidato -considerado un disidente por el bloque antichavista mayoritario- sostuvo que a Barinas, estado que, desde 1998, que gobernaron el padre y dos hermanos de Hugo Chávez, “la dejaron en la miseria”.

“Los que acabaron con los recursos públicos se confabularon para traer más pobreza y maltrato al pueblo, pero no obtendrán los votos para seguir gobernando. Barinas va a cambiar”, apostilló.

Fermín cuenta con el respaldo de diez partidos políticos de oposición, también vistos como disidentes de la unidad opositora, y su candidatura ha generado polémica al ser acusado de tratar de dividir el voto.

Las elecciones del 9 de enero suponen una repetición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara los resultados de los comicios del 21 de noviembre en esa región, al considerar que el candidato opositor y ganador por un estrecho margen, Freddy Superlano, se presentó pese a estar inhabilitado.

Hasta la fecha se desconoce la razón de la inhabilitación de Superlano, ya que, en agosto de 2020, el Gobierno venezolano le otorgó, junto a otras 109 personas, una medida de gracia que contemplaba el levantamiento de cualquier bloqueo que le impidiera desempeñar cargos públicos.

Además, el opositor pudo inscribirse como candidato a las elecciones del pasado noviembre en el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que, según las autoridades, es “el más moderno del mundo” y rechazaba los datos de cualquier persona que intentara postularse si estaba inhabilitada.

Fue tras la celebración de las elecciones y el recuento de votos, de los que Superlano obtuvo el 37,60 % frente al 37,21 % del oficialista, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente, cuando el TSJ tomó la decisión de repetir los comicios. EFE