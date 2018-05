Candidato presidencial de FMLN salvadoreño ve bases motivadas tras primarias

San Salvador, 28 may (EFE).- El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez, elegido este domingo en elecciones internas, consideró hoy que las bases del partido salieron “revitalizadas y motivadas” del proceso de las primarias del partido, tras la debacle sufrida en los comicios de marzo.

El FMLN, partido oficialista, perdió en las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo a 12 diputados de su bancada, así como las alcaldías de las ciudades más importantes del país, lo que produjo una crisis interna en la formación, que obligó al Gobierno a preparar un plan de cara a las presidenciales de 2019.

Martínez competirá por la silla presidencial con el candidato opositor de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos Calleja, elegido por los militantes de su partido frente a Javier Simán el pasado 22 de abril.

El candidato del FMLN agradeció y reconoció, durante una entrevista televisiva, el “apoyo y respaldo” brindado por la Comisión Política de la formación, al término del proceso interno, en el que se enfrentó a Gerson Martínez.

Según datos de la Comisión Especial Electoral (CEE) del FMLN, más del 70 por ciento de los miembros de las bases votaron por él, como “prueba de confianza”.

“Lo que espero, es lo que me dijeron (la Comisión Política) ayer, toda la colaboración; me dijeron que cerramos el capítulo de las internas y ahora nos ponemos en función de Hugo Martínez nuestro candidato a la presidencia, y me gustó mucho que se apropiaran de eso de tal manera que podamos cerrar filas”, dijo el aspirante.

Martínez, quien aseguró que la militancia está “motivada” para trabajar con él en su campaña, anunció un proceso “muy dinámico” de cara a las elecciones presidenciales, “y eso va a requerir la participación de todos los sectores, departamentos y municipios”.

Destacó que entre sus prioridades está la creación de empleo para la juventud y para ello busca “capacitar técnicamente a los jóvenes para que tengan un primer empleo y al mismo tiempo puedan seguir estudiando”.

La seguridad es otro de los temas que Martínez señaló como “importantes” y afirmó que “se debe ser duro contra las causas de la exclusión y la violencia que ponen en riesgo a la juventud, asunto al que también dará “prioridad”.

El candidato fue ministro de Relaciones Exteriores en los dos Gobiernos del FMLN, partido oficilista desde el año 2009, cuando Mauricio Funes ganó la Presidencia, pasando el poder en 2014 al actual mandatario, Salvador Sáchez Cerén.

El canciller dejó su puesto, al que podría regresar en caso de no haber resultado ganador en las internas, el pasado mes de abril para competir con Gerson Martínez para encabezar la candidatura del FMLN en las elecciones gubernamentales.

El FMLN, en la oposición durante 25 años en los que gobernó Arena, busca revalidar el triunfo logrado con Funes, quien pasó el mando al actual presidente, y deshacerse de la imagen que dejó el histórico partido en las elecciones de marzo, en las que se vio seriamente debilitado. EFE