Candidatos colombianos abogan para que situación de hidroeléctrica mejore

Bogotá, 16 may (EFE).- Los candidatos de derecha a la Presidencia de Colombia Iván Duque y Germán Vargas Lleras abogaron hoy para que la situación de emergencia en la hidroeléctrica en construcción de Ituango (noroeste) mejore y no cause más víctimas.

Duque, candidato del uribista Centro Democrático, manifestó a periodistas que se debe “corregir la situación” y se solidarizó con las víctimas que han tenido que evacuar las zonas amenazadas por la crecida del río Cauca.

“Hay que hacer los mejores votos para que se pueda corregir la situación, evitar que la situación del cuarto de maquinas empeore, que pueda poner en riesgo la presa”, señaló Duque.

El candidato calificó la situación como “trágica”, aunque espera que termine de manera favorable para el país.

Por su parte, Germán Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras, aseguró que espera que la presa no explote, pues de suceder “eso cogería todo el Bajo Cauca, al sur del Magdalena, y sería la peor tragedia que tendría este país en toda su historia”.

Vargas Lleras, vicepresidente entre 2014 y 2017, no dio un dictámen sobre los posibles motivos que ocasionaron la emergencia, aunque señaló que se pudo producir por fallas en los diseños.

La emergencia comenzó en la madrugada del pasado 7 de mayo cuando se produjo un derrumbe en la zona en que se construye la central eléctrica, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) lo que ocasionó “un taponamiento total en el túnel” que desvía el río durante las obras.

Eso causó “una reducción” de su caudal aguas abajo y “un embalsamiento de la presa” aguas arriba, por lo que las autoridades abrieron el cuarto de maquinas de la central para permitir que el río siguiera su curso, lo que sumado a las fuertes lluvias aumentó el caudal del Cauca.

Por otra parte, las autoridades ratificaron que se mantiene la evacuación preventiva de los municipios de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia.

“Esa condición se mantiene hasta que la empresa nos notifique que tenemos condiciones para cambiar esa decisión”, destacó el ministro de Minas, Germán Arce, a periodistas tras participar en una reunión de emergencia con el presidente Juan Manuel Santos. EFE