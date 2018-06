Candidatos debaten la validez o cancelación de la reforma educativa

Mérida (México), 12 jun (EFE).- Los candidatos presidenciales debatieron hoy la validez o cancelación de la reforma educativa de México aprobada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, estado de Yucatán, fue el escenario del tercer y último debate presidencial de las elecciones del 1 de julio.

El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador expresó su intención de cancelar la “mal llamada reforma educativa”, porque “tiene más que ver con una reforma laboral”.

El político del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y favorito en todos los sondeos argumentó que tiene una “orientación neoliberal privatizadora” y que se ha enfocado en “reprimir” y “humillar a los maestros”.

Aun así, matizó que no es partidario de que no haya una evaluación a los docentes, siempre y cuando esto no sea un mecanismo para castigar a los profesores.

“Cancelar la reforma, permitir que se vendan y se hereden plazas, sería absolutamente criminal”, sentenció el conservador Ricardo Anaya, a lo que López Obrador contestó, en su turno de réplica, que “los maestros no venden plazas”.

El abanderado de una coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano agregó que la reforma “se ha implementado muy mal”.

Por ejemplo, “se está gastando el triple en las evaluaciones (a los docentes) de lo que se gasta en la formación y capacitación de los maestros”.

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón también abogó por revisar la reforma, porque su puesta en marcha no ha contemplado las diferencias entre los estados del país: “No es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, Chiapas que Baja California. No está contemplada la regionalización”.

Asimismo, el gobernador con licencia de Nuevo León apuntó que los padres no tienen que dejar “cargar” con todo el peso a los maestros, y que hay que cambiar la actitud de las familias, para que dejen de ser “alcahuetes por sus hijos”.

A lo que añadió que “hay que regresar el país al maestro, no a los sindicatos”.

Por su parte, José Antonio Meade, del hoy gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dirigió directamente a la audiencia para defender la reforma.

“Cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos, echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, de que usen la tecnología”, defendió el candidato, quien manifestó estar “absolutamente” al lado de los maestros, aunque no de quienes usan métodos de protesta agresivos.

“Pero por favor, por sus hijos, no le pongan cerca” de la educación, refirió señalando a López Obrador.

El debate de hoy tiene como tema central “Economía y desarrollo” y está dividido en tres bloques: Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad; Educación, Ciencia y Tecnología; Salud, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

Las preguntas que los moderadores -Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Curzio- realizaron a los candidatos fueron seleccionadas entre más de 11.000 cuestiones que los ciudadanos han propuesto a través de las redes sociales. EFE