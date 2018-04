Candidatos pueden presentar libremente sus propuestas: JAT

La aplicación del blindaje electoral en Durango permitirá que se tengan condiciones para que las y los candidatos en este proceso puedan presentar de manera libre sus propuestas, todo ello dentro del marco de la ley, señaló el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Al referirse al inicio de las campañas políticas, el mandatario puntualizó que en esta etapa del proceso electoral el gobierno estatal reafirma el compromiso y todo el respaldo para garantizar la participación de los candidatos, así como también para que los ciudadanos vayan a las urnas a emitir su voto con toda la libertad.

En cuanto a los servidores del gobierno estatal, agregó que el llamado es para que se ajusten a lo que señala la ley y que no utilicen recursos financieros ni humanos para favorecer a partidos o candidato alguno. “Hemos platicado con todos los funcionarios, saben que no deben cometer ninguna cosa al margen de la ley, pues quien lo haga no tendrá el apoyo del gobernador”, dijo textualmente el mandatario.

Por lo que se refiere al tema de la seguridad pública, el gobernador Aispuro Torres puntualizó que se mantiene la coordinación tanto con las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el Ejército Mexicano para atender este tema, además de que también hay un trabajo conjunto con las entidades vecinas para trabajar en este renglón.

Agregó que en unos días más se llevará a cabo una reunión en la que participarán gobiernos estatales y las instancias encargadas de la seguridad en los tres órdenes de gobierno, para darle seguimiento a los acuerdos que se han tomado, encaminados a mantener un clima de tranquilidad.

Por otra parte, respecto al nombramiento de funcionarios que dejaron el cargo que ocupaban, como es el caso de la Secretaría de la Contraloría, Aispuro Torres manifestó que por lo pronto dejará a un encargado de despacho en esta dependencia, tal como lo establece la ley, pues manifestó que en estos momentos el proceso electoral genera otras inquietudes, por lo cual esperará un poco para proponer a un nuevo titular, el cual deberá ser ratificado por el Congreso del Estado.