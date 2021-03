Candidatura de Salgado, una agresión contra mujeres: IMM

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Patricia Alanís Quiñones, manifestó que es una agresión contra las mujeres que se haya permitido participar en las elecciones a Félix Salgado Macedonio, a pesar de todas las acusaciones que ya se tienen en su contra.

“Vemos esto como una agresión hacia una solicitud donde las mujeres nos hemos hecho una en el reclamo, esta decisión sin duda enardece un poco, porque obviamente si alguien está dando la cara, si alguien está diciendo de esa violencia que sufrió de manera personal y no está siendo atendida, no está tomándose en cuenta, es por ello lo que sucede con las demás mujeres y eso es una de las causas por las que las mujeres desisten de hacer una denuncia”, manifestó la directora al recordar que con decisiones de este tipo no hay nada qué celebrar.

Patricia Alanís lamentó que existan todavía mujeres que aprueben que personajes como éste busquen un puesto político, pero también celebró a quienes alzan las voces por aquellas mujeres violentadas.

“Hemos visto mujeres representativas e importantes a favor de su candidatura, no cuando menos ponerlo en duda, sino manifestarse directamente a favor y estos son los motivos por los que seguimos conmemorando cada 8 de marzo y que tendrá que ser permanente el que las mujeres necesitamos confiar en nuestras autoridades, que nos van a creer y que para eso existen las carpetas de investigación para dar una respuesta justa a favor de las víctimas”, externó.

Finalizó comentando que es necesario que exista empatía entre la sociedad cuando se escuchen este tipo de casos, ya que afirmó que cuando todos se logren unir la violencia de verdad se terminará.

