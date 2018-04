“Canelo” Álvarez confirma cancelación de pelea con Golovkin el 5 de mayo

Espera que a pesar de todo se concrete pelea con Gennady Golovkin

Los Ángeles, 3 Abr (Notimex).- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez confirmó la cancelación de la pelea que sostendría el 5 de mayo con el kazajo Gennady Golovkin, además de asegurar que siempre ha sido un peleador limpio y que está dispuesto a demostrarlo.

En teleconferencia, Eric Gómez, presidente de “Golden Boy Promotions”, confirmó la cancelación de la pelea, pues “hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión de Nevada y no habrá tiempo para promoverla al 5 de mayo”, lo que reiteró el tapatío, quien por primera vez habló tras dar positivo por clembuterol.

“Desafortunadamente la revancha tendrá que esperar y estoy realmente decepcionado, triste porque me he estado preparando para esta pelea muy duro, demostrar que soy el mejor peso medio del mundo, me siento triste, con impotencia de no poder estar en esta pelea.

Tendrá que esperar y si así tiene que ser lo voy a hacer”, aseguró el “Canelo”. Fue el 5 de marzo cuando la promotora dio a conocer el positivo de Álvarez Barragán, en mínimas cantidades y todo hacía indicar que por consumo de carne contaminada.

El pugilista se sometió a diversas pruebas después, al menos tres, en las que salió limpio. Pero la Comisión Atlética de Nevada abrió una investigación. Bob Bennett, director ejecutivo de la misma, suspendió al tapatío de forma temporal el 23 de marzo, y días después hubo una queja formal que prácticamente canceló la pelea, en espera de la audiencia que tendrían el 18 de abril.

Agradecido por el apoyo que ha recibido en los últimos días, “Canelo” Álvarez se dijo sorprendido por todo lo que ha ocurrido desde que se anunció su positivo, aunque dejó en claro que nunca ha utilizado una sustancia prohibida.

“Lamento que eso traiga dudas hacia mi integridad deportiva, como atleta que he sido siempre lamento mucho eso.

Quiero decirles que nunca los he defraudado, respeto lo que hago y nunca lo haré (usar sustancias prohibidas)”. “Siempre me he hecho estudios con Vada (Asociación Voluntaria Antidopaje) durante muchos años, a pesar de que no son obligatorios; lo hago voluntariamente para cada una de mis peleas, siempre he dado negativo gracias a Dios, porque soy un peleador limpio”, añadió.

Del positivo que tuvo, indicó que fue por un porcentaje mínimo y que la carne contaminada es un problema en México, del cual se han visto afectados otros boxeadores, futbolistas y demás deportistas, pero reiteró que es un pugilista limpio y que está dispuesto a demostrarlo.

“Me volví a someter a exámenes con Vada, las pruebas hoy por hoy arrojan negativo, como en todas las veces que lo he hecho en mi carrera; obviamente respeto las reglas de la Comisión de Nevada, entiendo sus reglas y las voy a respetar aun no siendo intencionalmente (el positivo)”.

Añadió que en 12 años de carrera se ha realizado más de 90 exámenes y siempre han salido negativos, y para aclarar la situación “estoy dispuesto a hacerme todos los exámenes y pruebas necesarias”.

Lo que aseguró es que quiere sí o sí la pelea de desempate con “GGG”, quien en días previos criticó el positivo de Álvarez, algo a lo que restó importancia el mexicano.

“Es la pela que queremos, el desempate; le quiero dar a la gente esa pelea y si hay luz verde se va a hacer”, comentó Saúl, y agregó: “lo que digan Golovkin y su equipo no nos interesa, ellos no son los expertos y no tiene sentido lo que dicen, no debo probarles nada, quizá ellos son los que tuvieron miedo”.

Finalmente, comentó que tomará sus precauciones de ahora en adelante y reiteró que siempre ha sido un peleador limpio que “jamás haría algo para ensuciar mi carrera y jamás lo haré, estoy tranquilo y orgulloso de lo que he hecho en mi carrera”.

“Siempre he sido un peleador íntegro, que se prepara, me apena que por el mal manejo de la información o motivos amarillistas se vea manchado mi nombre, tomaré más precauciones. Estoy tranquilo y con la frente en alto”.

NTX/RBA/AGG