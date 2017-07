Canet dice tener “ritmo para estar delante y luchar por la carrera”

Sachsenring (Alemania), 1 jul (EFE).- El español Arón Canet (Estrella Galicia 0’0 Honda), que consiguió el mejor tiempo de entrenamientos en Alemania dijo tener “ritmo para estar delante y luchar por la carrera”.

“Hay veces que se te cruzan los astros y te aparece una buena puesta a punto que tanto me ha costado encontrar durante el fin de semana y la he encontrado justamente para esa salida por lo que es para estar contentos, aunque no ha sido una gran vuelta pero la he hecho solo y las vueltas anteriores también he ido rápido”, explica Canet.

En cuanto a la carrera el piloto de Estrella Galicia 0’0 reconoce tener “diferentes planteamientos”, pues afirma ver “la posibilidad de que se cree un grupo grande o una escapada de dos o tres pilotos”.

“Hay que estar siempre en el grupo delantero, pero las carreras de Moto3 son muy imprevisibles, hay gente que molesta para que el grupo no se rompa y no hay que ponerse nerviosos y tener diversas estrategias preparadas”, resaltó Arón Canet. EFE