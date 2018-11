Cantautor colombiano Sebastián Yatra revuelve corazones en concierto de Quito

Quito, 28 nov (EFE).- El cantautor colombiano Sebastián Yatra revolvió hoy miles de corazones de jóvenes y adultos en un concierto que ofreció en el Teatro Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, con capacidad para 4.000 localidades.

Con motivo del inicio de las fiestas de la capital ecuatoriana y en el marco de su gira internacional “Mantratour 2018”, Yatra dio un recital en el que no faltaron sus éxitos más recientes como “Traicionera” y “Ya no tiene novio”, temas que lo han consagrado como el artista juvenil del momento.

Sus canciones más románticas escritas por el joven autor de 24 años y oriundo de Medellín, fueron las más entonadas por sus seguidores, entre los que abundaban adolescentes que acudieron al concierto acompañados por progenitores o amigos.

El colombiano arrancó la velada con el tema “Sutra”, de marcado tono pop urbano y que desde el comienzo animó al público a bailar.

Ataviado con una colorida camiseta anaranjada y pantalones oscuros con franjas rojas, Yatra no se detuvo un instante sobre las tablas del Ágora, llegando a abrirse la camiseta para deleite de sus fans y a sentarse al filo del escenario con la canción “Cómo mirarte”.

Para Melisa, de 14 y Diana de 12, asistentes a la velada, la canción “Vuelve” era la más esperada y el artista no defraudó, aunque ambas reconocieron que su sueño era que el músico “baje, me abrace y me de un beso”, según relataron a Efe embargadas de emoción ante su primer concierto de Yatra.

El amor por esta joven promesa latina no comprende edades y Estefanía Srink, de 28 años, aseguró “amar con locura” al cantante mientras sujetaba un cartel que contenía una cadena de sus temas.

“A partir de hoy debemos pensar cómo robarte un beso, debes saber que no hay nadie más”, explicó la acólita antes de pedirle “Devuélveme el corazón”.

A Fernando Carolis, de 15 años y que acudió a la actuación acompañado de sus amigos la canción que más le gusta del colombiano es “Traicionera” y asegura que Yatra es “una persona súper humilde y chévere”.

El cantante cerró con su mítica “Robarte un beso”, tema que compartió con el artista colombiano Carlos Vives y se convirtió en un número uno de “Billboard” en EE.UU.

En 2016 fue nominado por el canal musical HTV en la categoría “Artista Revelación” de los Premios HEAR 2016.

En enero de 2018 lanzó su sencillo “No hay nadie más”, balada de corte íntimo y romántico de la que es autor, antes de que en agosto diera a conocer su último sencillo con videoclip “Ya no tiene novio” con la colaboración de los hijos del cantante Ricardo Montaner, Mau y Ricky. EFE