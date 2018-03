Capacitan a ciudadanos para que puedan conseguir empleo

Uno de los factores que limitan las posibilidades de contratación para los buscadores de empleo, es el que se refiere a la falta de capacitación para el trabajo que se oferta, ya sea en una feria o bien a través del portal del SNE, situación que se busca resolver por medio de los programas de capacitación que se tienen actualmente, señaló Brenda Azucena Rosas Gamboa, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado.

Al referirse a la vinculación entre buscadores de empleo y empresas que tienen espacios vacantes, la funcionaria manifestó que se trata de un aspecto en el que se trabaja de manera permanente, tanto a través de ferias como por medio del portal del Servicio Nacional el Empleo, aunque reconoció que a pesar de que se han tenido resultados positivos, aún existe un porcentaje de solicitantes que no tiene los resultados que se buscan, en la mayoría de los casos porque no reúnen el perfil que requiere el empleados, o bien porque el espacio laboral no responde a sus expectativas.

Añadió que en muchos casos, las personas que no son contratadas cuando solicitan trabajo en alguna empresa, es porque no tienen la capacitación necesaria para ocupar el puesto vacante, y es en estos casos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les plantea la posibilidad de participar en los distintos programas de capacitación que se tienen actualmente, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo.

Apuntó que al ofrecerles la opción de capacitación, muchos buscadores de empleo participan en los cursos que se tienen actualmente, con el interés de prepararse para conseguir el espacio laboral que más les interesa, aunque se trata de cursos que también las dan la posibilidad de autoemplearse o emprender proyectos propios.

Finalmente, la Secretaria manifestó que en el tema de capacitación, los programas que maneja la dependencia incluyen cursos de distintos oficios, así como también de inglés, a través de los cuales se da una mayor preparación a las personas que buscan un empleo en particular o con un mejor salario, para que logren este objetivo.