Capriles es citado por la Contraloría venezolana por caso Odebrecht

“Pretenden enlodarme en el caso de Odebrecht (…) han pretendido meterme a mí y aquí tengo todos los detalles de que Odebrecht trabajó con la Gobernación (de Miranda) antes de que yo fuera gobernador”, afirmó Capriles durante una alocución transmitida por su sitio web Capriles.tv.

El gobernador, que acusa a la Contraloría General de Venezuela de ser aliada del Gobierno, aseguró que esta citación para este jueves responde a una suerte de venganza por haber intentado durante todo el año 2016 activar un referendo para revocar el mandato de Maduro.

“En este país hay que ser hampón, corrupto para que la Contraloría no lo investigue”, sostuvo y apuntó: “Producto de todo lo que fue la lucha por el revocatorio me montaron una olla (falso expediente) en la Contraloría”.

Capriles indicó que este miércoles ofrecerá todos los detalles de esta “olla” para informar a todo el país del caso en el que el Gobierno supuestamente quiere involucrarlo siendo inocente.

“El que no la debe no la teme, pero a mí me gustan las cuentas claras”, señaló.

El gobernador también anunció que en los próximos días dará detalles de una marcha a la que convocará para este 23 de enero para pedir que se realicen elecciones pues, aseguró, “hoy en Venezuela no hay ningún proceso electoral en calendario, ninguno”.

“A eso juega el Gobierno, a que los venezolanos nos acostumbremos a vivir en esta situación, que se acostumbre a la escasez, que usted se acostumbre a la violencia, que la gente pierda la esperanza”, opinó.

Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para que le adjudicaran millonarios proyectos. EFE