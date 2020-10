Capturan a dos policías por agresión en septiembre a periodista guatemalteco

Guatemala, 19 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este lunes a dos policías acusados de agredir el pasado 11 de septiembre al periodista Sonny Figueroa Alvarado.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) detalló mediante un comunicado de prensa que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detenidos son Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexánder Barrientos González, acusados por el delito de abuso de autoridad.

Ambos arrestaron a Figueroa Alvarado el 11 de septiembre por supuesto escándalo en la vía pública, dos días después de publicar un reportaje de fiscalización al Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

El periodista fue liberado sin cargos un día después, luego de que un juez de turno decretara falta de mérito por el delito de cohecho activo (soborno a un funcionario en el ejercicio de sus funciones), atribuido también por los agentes.

AGRESIÓN AL CAPTURARLO

Los policías capturados este lunes supuestamente agredieron a Figueroa Alvarado tras detenerlo el 11 de septiembre y también mientras era trasladado a la Torre de Tribunales ese mismo día, después de que el periodista les pidiera auxilio tras ser asaltado en el centro de la Ciudad de Guatemala.

“En lugar de apoyarme porque me habían asaltado, los agentes policiales me trataron como delincuente”, aseveró Figueroa Alvarado este lunes en sus redes sociales.

“Me golpearon en el pecho y ya esposado me patearon las piernas para botarme. Me lastimaron la rodilla izquierda y a la fecha no puedo caminar bien. No deben permitirse los abusos”, añadió.

El periodista pidió además que las autoridades determinen si “existe una cadena de mando en la actuación de los agentes”.

Durante su detención el 11 de septiembre, Figueroa Alvarado indicó también que fue intimidado por el jefe del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil, Danny Estrada Fajardo, quien ya lo había hostigado durante una investigación en mayo pasado junto a su colega Marvin del Cid, en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura -sede del Gobierno-.

El caso en contra de los policías se encuentra bajo reserva a petición del Ministerio Público, según detalló a periodistas del Cid.

Figueroa, fundador del medio digital Vox Populi, publicó dos días antes de ser detenido un reportaje en coautoría con Del Cid sobre los perfiles y salarios de los trabajadores del Centro de Gobierno, una Secretaría de la Presidencia de Guatemala encabezada por Luis Miguel Martínez, un funcionario cercano al jefe del Ejecutivo, Alejandro Giammattei.

Ese mismo día, el medio digital Plaza Pública, auspiciado por la universidad jesuita Rafael Landívar, publicó otro reportaje y perfil sobre Luis Miguel Martínez, cuya función en el Gobierno “asemeja al de un superministro”, además de tener cercanía empresarial con el presidente Giammattei.

Durante 2019 se registraron 104 agresiones contra periodistas en Guatemala, según datos de la organización humanitaria Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala. EFE

