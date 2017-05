Caracas rinde homenaje a muertos en protestas de Venezuela con ayuda de Cerro

Caracas, 11 may (EFE).- El Caracas rindió hoy homenaje a los muertos en las protestas antigubernamentales de Venezuela con un minuto de silencio no protocolario antes de su duelo de Copa Sudamericana ante el Cerro Porteño, que no respaldó la iniciativa, pero ayudó a que se cumpliera.

Al inicio del compromiso el Cerro Porteño puso el balón en juego mientras los jugadores locales se quedaron estáticos y con los brazos atrás, en tanto que los paraguayos se pasaron el esférico entre ellos, sin atravesar el sector medular.

Transcurridos algunos segundos, el capitán del equipo venezolano, Miguel Mea Vitali, hizo una seña y los jugadores del Rojo cesaron su homenaje y comenzaron a disputar con fuerza el compromiso.

Además, antes de que se entonaran los himnos, los titulares del Caracas posaron con una bandera de Venezuela al revés, un símbolo de los manifestantes opositores.

Esta es la tercera vez que el Caracas ofrece un minuto de silencio por los caídos en las manifestaciones contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La primera, al igual que esta última de hoy, no estaba en el protocolo, y se cumplió durante la fecha 14 de la liga local.

La segunda vez ocurrió en otro partido de liga, pero esta vez por petición de la asociación de jugadores de Venezuela.

Las protestas contra el gobierno del socialista Nicolás Maduro entraron en su quinta semana y han dejado al menos 39 muertos y cientos de heridos y detenidos.

Este miércoles, el joven Miguel Castillo pasó a engrosar la lista de fallecidos tras recibir un impacto por arma de fuego en escenarios de protestas en Caracas.

Castillo era un reconocido fanático del equipo capitalino, aunque en el homenaje de hoy no fue mencionado de forma particular. EFE