Caraqueños vuelven a las calles por las fallas en el suministro de agua

Caracas, 10 jul (EFE).- Decenas de venezolanos volvieron a salir hoy a las calles de distintos sectores de Caracas para reclamar las fallas en el suministro de agua, que aseguran se presentan, en muchos casos, desde hace meses y afirmaron que continuarán protestando hasta conseguir respuestas por parte de las autoridades.

Las pequeñas manifestaciones se registraron en el oeste y centro de la ciudad capital, zonas donde el chavismo gobernante ejerce mayor control.

Los manifestantes exigían a la empresa estatal Hidrocapital y a las Alcaldías “soluciones” ante la falta de agua, específicamente que se “resuelva el problema estructural”, según dijo al canal en línea VIVOplay, Rensei Salazar, uno de los habitantes del centro la ciudad.

“En mi edificio particular llega con relativa regularidad pero es un chorrito famélico que no llena el tanque nunca y para rendirla tuvimos que ponerla de cinco de la mañana a 6.00 de la mañana (…) eso no es vida, porque aparte de madrugar todos los días, de lunes a lunes para recoger agua, el agua llega turbia”, dijo.

Asimismo, en el oeste de Caracas se desarrollaron otras protestas donde los habitantes de los sectores El Paraíso, la avenida Baralt y Parque Carabobo coreaban consignas como “queremos agua”.

Josefina Delgado, de 68 años, aseguró que lleva cuatro meses sin agua y se quejó de que a su edad tenga que estar cargando cubetas para poder completar sus quehaceres.

Mientras que Teresa Osorio, habitante de El Paraíso, aseguró que en medio de esta crisis, cuando les llega el agua, los habitantes de los edificios que viven en los pisos bajos tienen que organizarse y cerrar sus grifos para que a los que viven arriba pueda llegarles el líquido.

“Que alegría se siente tomar una ducha, te sientes maravillosa, te sientes digna (…) porque esto (estar sin agua) es miserable, esto es vivir como indigente”, dijo y se quejó también de las fallas el servicio eléctrico, el transporte público y el suministro de gas en zonas residenciales.

Las manifestaciones por la falta de agua se registran casi a diario en todos los estados del país petrolero, afectados también por la hiperinflación, la escasez de productos, la inseguridad y el deterioro de los hospitales públicos.

La Comisión de Ambiente del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, considera que el problema con el agua en el país se debe a la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura hídrica. EFE