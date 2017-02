Cardozo dice que Puebla debe trabajar y trabajar para dejar el último lugar

México, 31 ene (EFEMEX).- El paraguayo José Saturnino Cardozo, nuevo entrenador del Puebla, aseguró hoy que conoce “perfectamente” la situación que vive el equipo, último del Clausura mexicano, y que tiene que “trabajar y trabajar” para salir del fondo de la clasificación.

“Tengo ilusión con este nuevo proyecto. Sabemos perfectamente en la situación que estamos y solo encuentro un camino para salir de esto: trabajar y trabajar”, dijo Cardozo en conferencia de prensa.

El paraguayo, quien llegó al cargo que dejó vacante en el equipo el argentino Ricardo Valiño, destituido este lunes, dijo que tomar la dirección técnica del Puebla “es un desafío importante en mi carrera y eso es lo que me gusta”.

Cardozo, de 45 años, dirigirá a su séptimo equipo, el cuarto en México tras Querétaro, Toluca y Jaguares de Chiapas.

Dijo que asumió el reto porque vio el plantel y los jugadores con los que cuenta y aseguró que con trabajo saldrá adelante.

“La alegría de jugar no se tiene que perder, el resultado te acompaña o no, pero no podemos perder la alegría de jugar al fútbol”, expuso.

El exgoelador del Toluca mexicano llega al equipo para mejorar de inmediato luego de que en las cuatro primeras jornadas, el Puebla acumuló tres derrotas y un empate, para un punto de doce posibles, el peor registro entre los dieciocho equipos de la clasificación. EFEMEX.